Ralf Rangnick fait face à un mal de tête de sélection alors que les cibles d’Eddie Howe sont bouleversées lors d’un affrontement festif en Premier League à St James ‘Park

Newcastle fait face à un défi délicat en accueillant ses anciens rivaux Manchester United à Tyneside lundi soir.

Les Magpies ont montré des signes d’amélioration sous Eddie Howe, mais ont eu du mal à transformer ces points positifs en points.

Newcastle d’Eddie Howe a désespérément besoin de points

Pour les Diables rouges, ce sera vu comme une grosse opportunité de trois points.

L’équipe de Ralf Rangnick a remporté trois matchs d’affilée en Premier League et espère que cette victoire pourra les rapprocher des quatre premiers à l’approche de la nouvelle année.

Newcastle v Man United : Date et comment suivre

Le choc de la Premier League aura lieu le lundi 27 décembre à St James ‘Park.

Le coup d’envoi est prévu à 20h.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Ce match sera également diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

GETTY

Le joueur de 63 ans espère que l’élan de son équipe se poursuivra bien qu’il n’ait pas été en action au cours des dernières semaines Newcastle v Man United: Nouvelles de l’équipe

Newcastle espère avoir Javier Manquillo et Emil Krafth disponibles après la maladie pour la visite de Manchester United.

Manquillo a raté la défaite 4-0 de dimanche contre Manchester City, pour laquelle Krafth était un remplaçant inutilisé, mais les deux devraient être en pleine forme.

Jonjo Shelvey, qui s’est également absenté le week-end avec des tensions à l’aine et aux ischio-jambiers, sera évalué, mais Jamal Lewis manquera probablement tout le programme festif, rejoignant Federico Fernandez et Paul Dummett sur la touche.

United devrait mettre fin à une pause Covid forcée de 16 jours avec seul Paul Pogba, blessé, indisponible.

Raphael Varane et Edinson Cavani pourraient figurer pour la première fois depuis leur blessure lors d’un match de groupe de Ligue des champions à Atalanta le 2 novembre.

Anthony Martial et Aaron Wan-Bissaka devraient également être en forme après avoir raté le dernier match de United en raison d’une blessure, une victoire 1-0 à Norwich le 11 décembre.

Newcastle contre Man United : qu’est-ce qui a été dit ?

Eddie Howe a mis ses joueurs de Newcastle au défi de créer de nouveaux souvenirs dans la rivalité du club avec Man United.

Il a déclaré: «Il y a beaucoup de souvenirs qui me viennent à l’esprit de ces matchs. Newcastle avait tendance pendant cette période à avoir des matchs mémorables contre la plupart des équipes, pour être honnête, il y a des moments marquants auxquels vous repensez.

«Je peux imaginer certains des buts et certaines des scènes dans mon esprit. C’est à nous d’essayer de recréer cette époque, la verve offensive, l’arrogance que cette équipe avait, l’éclat que possédaient les joueurs individuels, mais ensuite l’équipe a repris cette identité.

« C’est certainement quelque chose que nous voulons désespérément faire, mais nous allons avoir besoin d’un peu de temps pour le voir. À l’heure actuelle, nous progressons toujours et nous devons maîtriser le côté défensif de notre jeu avant de faire la transition vers l’équipe que nous voulons tous être.

À propos de Ralf Rangnick, Howe a ajouté : « Je sais qu’il a eu une énorme influence sur certains des managers de Premier League qui sont actuellement actifs et qui réussissent en Premier League.

« C’est l’un des responsables du changement de culture, je dirais, qui a apporté beaucoup de nouvelles idées que beaucoup de gens ont suivies, un pionnier incontestable du jeu.

«C’est quelqu’un avec qui j’ai eu quelques conversations au fil des ans et quelqu’un que je respecte et admire énormément.

« Il apportera sa propre façon de jouer – je l’ai déjà vu dans les deux matchs qu’ils ont eus – et ils commencent à refléter lui et sa personnalité, donc je m’attendrais à un match très difficile.

« J’ai beaucoup de respect pour Ralf et son travail. »

.

Man United espère garder une bonne forme lorsqu’il affrontera Newcastle Newcastle contre Man United: faits du match Newcastle a remporté deux de ses quatre derniers matchs à domicile en Premier League contre Manchester United (L2), plus que lors de leurs 13 précédents contre les Red Diables à St James’ Park (W1 D3 L9). Ils ont cependant perdu ce match exact 4-1 la saison dernière. Manchester United a remporté ses quatre derniers matchs de Premier League contre Newcastle, leur plus longue série contre eux depuis une série de cinq entre 2004 et 2006. Manchester United a marqué 112 en Premier League. buts contre Newcastle – aucune équipe n’a marqué plus contre un seul adversaire dans l’histoire de la compétition (Arsenal également 112 contre Everton). Manchester United a remporté 10 matchs de Premier League contre Newcastle – aucune équipe n’a gagné plus par derrière contre un adversaire dans l’histoire de la compétition (Man Utd également 10 contre Southampton). Newcastle a concédé 79 buts en Premier League en 2021, le plus grand nombre en une seule année civile dans la compétition (également Ipswich Town en 1994). West Bromwich Albion en 1985 (87) a été la dernière équipe de haut niveau à en concéder plus au cours de l’année. À l’approche de cette série de matchs, Newcastle a perdu plus de points que toute autre équipe de Premier League cette saison (17 ). C’est leur total le plus élevé en une seule campagne de haut niveau depuis 2019-2020, où ils ont perdu 18 au cours de toute la saison. Manchester United a remporté ses deux matchs de championnat jusqu’à présent sous Ralf Rangnick 1-0. Aucun entraîneur dans l’histoire du club n’a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses trois premiers matches de championnat à la tête des Diables rouges. Seul contre Aston Villa (8), Cristiano Ronaldo de Man Utd a marqué plus de buts en Premier League que contre Newcastle (7 ). Ses sept buts sont intervenus lors de ses quatre derniers matches de championnat contre eux, dont un doublé à son retour à Manchester United lors du match retour cette saison. Marcus Rashford de Manchester United a été directement impliqué dans sept buts en sept matchs de Premier League contre Newcastle, marquant quatre et aidant trois. C’est le plus grand nombre de buts qu’il a eus contre un seul adversaire dans la compétition. La saison dernière, Joe Willock était le deuxième meilleur buteur de Newcastle en Premier League, marquant huit buts en 14 matchs et marquant en moyenne un but toutes les 123 minutes. Cette saison, cependant, le milieu de terrain n’a réussi à marquer lors d’aucune de ses 16 apparitions avec les Magpies (1053 minutes).

