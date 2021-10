Ralf Rangnick fait-il partie d’un plan massif à Newcastle United qui pourrait affecter certains joueurs liés au Bayern Munich ?

Plus tôt, nous avons appris que Newcastle United préparait une décision pour le défenseur du Bayern Munich et l’international allemand Niklas Süle.

Le plan plus vaste, cependant, pourrait avoir des implications massives pour certains joueurs liés au Bayern Munich d’une manière ou d’une autre si vous en croyez le reportage du journaliste de Sport Bild Christian Falk.

Voici les détails que Falk a découverts (à part son précédent rapport sur Süle):

Ralf Rangnick serait très intéressé par le poste de direction de Newcastle United. Comme l’a rapporté Falk, « Rangnick a essayé avant de devenir manager de Rangnick a essayé avant de devenir manager de Manchester United, Everton, Tottenham Hotspur et Chelsea FC. Travailler en Premier League est son grand rêve. Bien que Rangnick n’ait pas de lien direct avec le Bayern Munich, son influence et sa réputation parmi les joueurs allemands sont bien considérées. Un déménagement à Newcastle pourrait inciter certains joueurs à envisager de faire le saut en Angleterre. Dans des rumeurs récentes, le Bayern Munich a été lié à l’attaquant de Chelsea et à l’international allemand Timo Werner. Maintenant, Newcastle United aurait un intérêt dans Werner per Falk. L’attaquant rapide va presque certainement quitter Chelsea l’été prochain. Enfin, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho – dont la carrière est bloquée au FC Barcelone – est un autre joueur qui est sur le radar de Newcastle United.

Bien que beaucoup de choses puissent encore se passer, il est clair que Newcastle United va faire sensation sur le marché des transferts l’été prochain.