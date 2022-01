Ralf Rangnick fait la demande de Donny van de Beek et explique la chute d’Anthony Martial

Ralf Rangnick a des décisions difficiles à prendre ce mois-ci (Photo: .)

Ralf Rangnick dit qu’il veut que Donny van de Beek reste à Manchester United jusqu’à la fin de la saison.

Le Néerlandais a eu du mal à gagner du temps de jeu ces derniers mois et il y a eu beaucoup de spéculations qu’il pourrait chercher à partir en prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Van de Beek n’a commencé qu’un match depuis que Rangnick a pris les commandes, mais il a supplié le milieu de terrain de rester jusqu’à l’été et espère pouvoir lui accorder plus de minutes avant la Coupe du monde.

« Pour autant que je le connaisse, il a une mentalité de haut niveau, il travaille dur à chaque séance d’entraînement », a déclaré Rangnick.

« C’est un joueur d’équipe de bout en bout et il y aura des matchs où il aura la chance de jouer, j’en suis sûr.

« J’ai également eu une conversation plus longue avec lui la semaine dernière à ce sujet et bien sûr, c’est difficile pour lui en ce moment car il veut également jouer pour l’équipe nationale néerlandaise.

« Il veut… jouer la Coupe du monde au Qatar et pour ce faire, il doit gagner du temps de jeu ici.

Anthony Martial veut quitter Manchester United (Photo : Matthew Peters/Manchester United via .)

« Mais je pense toujours que nous devrions le garder, qu’il devrait rester ici, définitivement jusqu’à la fin de cette saison et essayer d’obtenir autant de temps de jeu que possible. »

Un joueur qui essaie activement de partir ce mois-ci est Anthony Martial. Séville voit déjà une offre de prêt rejetée.

L’agent du Français a clairement indiqué qu’il chercherait une sortie dans la fenêtre de transfert de janvier après avoir également lutté pour le temps de jeu et Rangnick a expliqué qu’il ne le sélectionnait pas pour le moment en raison de cette demande.

Plus : Manchester United FC



« Il a clairement indiqué qu’il voulait partir et, d’une certaine manière, je peux comprendre son souhait de partir et d’essayer de jouer plus régulièrement ailleurs », a déclaré Rangnick.

« Mais il ne s’agit pas seulement de savoir ce qu’il veut faire, mais également de savoir quel type de clubs s’intéresse à lui et répondent-ils aux exigences du club, nous devons donc attendre et voir.

« Il n’est pas blessé actuellement, j’ai donc décidé d’opter pour ce groupe de joueurs qui étaient dans l’équipe aujourd’hui, donc cela n’avait rien à voir avec des blessures. »



PLUS : Ralf Rangnick dit qu’il est « clair » que Manchester United devrait garder Edinson Cavani



PLUS : Ralf Rangnick donne son accord pour que Manchester United intensifie la poursuite de Declan Rice, évalué à 100 millions de livres sterling

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();