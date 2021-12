Ralf Rangnick fait l’éloge de la performance de Mason Greenwood après un superbe but en Ligue des champions – Man United News And Transfer News

Ralf Rangnick a salué la performance de Mason Greenwood après le match nul 1-1 de Manchester United contre les Young Boys à Old Trafford.

Il a qualifié Greenwood de » talent massif » après que le joueur de 20 ans a marqué un but acrobatique fantastique pour donner l’avantage à United.

Dans son interview d’après-match, Rangnick a déclaré: « Je pense qu’aujourd’hui, il a également montré non seulement à cause de ce beau but, mais aussi de la façon dont il a créé l’opportunité pour Juan Mata. C’est un énorme talent.

« Pied gauche, pied droit, bon avec le ballon, aussi la façon dont il a fixé le but de Fred dimanche [against Crystal Palace]. «

Seul Cristiano Ronaldo a marqué plus de buts (12) toutes compétitions confondues que Greenwood (5) cette saison.

Le joueur de 20 ans s’est déjà imposé comme une partie intégrante de l’équipe, et son talent pour trouver le filet régulièrement est un trait unique à un si jeune âge.

Rangnick a également parlé de son rôle dans l’équipe et de sa différence avec certains des attaquants orthodoxes.

Interrogé sur les comparaisons avec Erling Haaland, Rangnick a déclaré: « C’est un type d’attaquant différent. Erling est un attaquant cible. Mason a plutôt neuf ans et demi. Peut jouer sur l’aile ou avec un autre attaquant.

Sous Ole Gunnar Solskjaer, l’Anglais était principalement déployé sur l’aile droite. Bien que ce ne soit pas sa position naturelle, Greenwood a fait preuve d’une grande maturité et a excellé dans ce rôle.

Le joueur de 63 ans a mentionné comment Greenwood pourrait améliorer son jeu global.

« Parfois, il a l’air un peu, pas au niveau athlétique, et je pense que nous devons le développer là-bas physiquement. »

« Mais techniquement, tout ce qu’il peut faire avec le ballon est exceptionnel. »

« Je ne suis pas inquiet pour son niveau technique. Nous devons le développer physiquement et mentalement, et si nous y parvenons, il pourra devenir un joueur régulier et un joueur inestimable pour notre club à l’avenir.

Greenwood est l’un des joueurs les plus talentueux à avoir traversé la configuration des jeunes depuis un certain temps. Sous la direction de Rangnick, il peut devenir une autre superstar du club.