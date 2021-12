Ralf Rangnick fait l’éloge de quatre stars de Man Utd après sa victoire sur Burnley

Le patron par intérim de Man Utd, Ralf Rangnick, a félicité quatre joueurs après la victoire 3-1 à domicile contre Burnley.

Les Red Devils ont manqué de confortables vainqueurs à Old Trafford grâce aux buts de Scott McTominay, Cristiano Ronaldo et un but contre son camp de Ben Mee de Burnley. Aaron Lennon en a récupéré un pour les hommes de Sean Dyche, mais ils n’ont pas pu revenir contre une équipe supérieure de Man Utd.

Rangnick a déclaré à Amazon Prime (via BBC Sport) après le match : « Comme prévu, ce fut un match physique très difficile contre une équipe qui joue très physiquement. Nous avons aussi montré les qualités que nous avons dans notre équipe. Il était important aujourd’hui d’élever le niveau d’énergie.

« La performance de toute l’équipe était bien meilleure, j’étais satisfait des performances de nos ailiers. Jadon [Sancho] a bien fait et Mason [Greenwood]. Eddie [Cavani] et Cristiano, l’effort de travail était incroyable.

« Je ne dirais pas que la quatrième est le minimum. Il s’agit de prendre les prochaines étapes de développement. Maintenant huit matchs d’affilée sans défaite. Il s’agit de prendre les prochaines étapes.

«Je me concentre sur les joueurs actuels et nous avons suffisamment de joueurs dans l’équipe. Les transferts en hiver n’ont de sens que s’ils augmentent la qualité. Jusqu’à présent, nous n’en avons pas parlé.

McTominay révèle les demandes de Rangnick à Man Utd

Lors d’une interview d’après-match avec Amazon Prime, on a demandé au buteur McTominay s’il s’agissait de leur meilleur affichage sous Rangnick. Il a répondu : « Probablement, la première mi-temps en équipe. Nous étions un peu à plat en deuxième mi-temps pour une raison quelconque. Nous devons obtenir cela pendant 90 minutes complètes, ce que nous n’avons pas vraiment eu cette année. Mais nous apprenons et nous adaptons.

« Le match contre Newcastle a été difficile et nous devons rebondir. Le manager a déclaré que nous avions établi le record du plus grand nombre de revirements dans la ligue. Il fallait mieux garder le ballon.

« Les objectifs aident l’énergie. Si on se tape deux ou trois à Newcastle, ça donne de l’énergie à toute l’équipe. C’est tellement important. Il est maintenant temps que nous commencions vraiment à intensifier nos efforts et à faire beaucoup, beaucoup mieux. Le manager est tellement exigeant et nous jouons pour Man Utd, c’est ce que nous devons faire.

« La plupart du temps cette saison, j’ai été plus profond. La saison dernière, j’ai pu aller plus loin dans la box. J’avais du mal ce matin à jouer avec mon pied droit mais je m’en suis tiré. Je vais bien. Nous apprenons tous et nous nous adaptons. Nous jouons pour Man Utd, nous sommes dominants et nous devons obtenir des résultats.

« Le langage corporel est une chose et le manager est venu et a dit qu’il voulait supprimer cela, donc c’est définitif. Nous l’avons intégré.

