Ralf Rangnick fait l’éloge du rythme de travail de Cristiano Ronaldo et plaisante sur le pied droit de Fred alors que le nouveau manager de Manchester United prend un départ gagnant

Ralf Rangnick était d’humeur plaisante après que sa nouvelle ère à Manchester United ait pris un départ gagnant.

Le joueur de 63 ans a félicité Cristiano Ronaldo pour son travail hors du ballon et a affirmé en plaisantant que Fred ne pouvait pas tirer avec son pied droit après que son équipe ait remporté trois points vitaux à Old Trafford.

GETTY

Ronaldo a travaillé très dur tout le match alors que United a scellé une victoire contre Palace

Un but époustouflant du Brésilien a donné à Man United une victoire 1-0 sur les Eagles, ce qui a ensuite provoqué une brillante réaction de Rangnick après le match.

« J’ai dû demander à mon entraîneur adjoint si c’était le pied droit de Fred », a déclaré Rangnick à la BBC.

«Je pensais qu’il ne pouvait tirer qu’avec sa gauche. Je suis content pour lui.

Rangnick a été tout aussi surpris que Fred se soit révélé être le vainqueur du match, le Brésilien n’ayant trouvé le filet qu’à cinq autres occasions en 137 matchs avec les Red Devils.

Le gagnant de Fred était une beauté et une que Rangnick n’oubliera pas de si tôt

Son coéquipier Ronaldo, cependant, n’a pas été en mesure d’ajouter à son doublé contre Arsenal – mais son manager était toujours ravi de sa contribution au match.

« On voulait jouer avec deux attaquants, surtout en position centrale.

« Au fait, le travail de Cristiano Ronaldo sans ballon, chapeau. »

Sur l’affichage en général, Rangnick dit que la manière dont United a réalisé des performances a dépassé ses attentes.

« Dans l’ensemble, je suis plus qu’heureux », a-t-il déclaré.

« J’ai été positivement surpris par l’état physique et l’intensité.

United a finalement gardé sa cage inviolée à Old Trafford

« La première demi-heure était incroyable. J’ai senti que c’était un tempo extrêmement élevé, une intensité élevée, toujours à l’avant.

« La seule chose qui manquait dans cette première demi-heure était de marquer un ou deux, sinon trois buts.

« Mais il était clair que vous ne pouvez pas jouer tout le match, 90 minutes, avec ce genre d’intensité.

«Mais, quand même, même après cela, nous avions le contrôle du jeu. En deuxième mi-temps, nous avons bien commencé le match et, au final, nous méritons de gagner.

«Je suis plus que satisfait de la feuille blanche. Beau but avec ce pied droit faible de Fred et, comme je l’ai dit, pour moi, il s’agissait de prendre le contrôle et nous avons eu le contrôle la plupart du temps du match.

«Peut-être que les trois ou quatre dernières minutes, bien sûr, ils ont pris tous les risques qu’ils pouvaient, nous avons dû défendre quelques corners et coups francs, mais nous l’avons fait de manière très courageuse.

« Harry (Maguire) étant blessé, il revient. C’était un premier match parfait pour nous.