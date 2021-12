Ralf Rangnick identifie trois signatures idéales au milieu de terrain pour Manchester United – Man United News And Transfer News

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait identifié trois milieux de terrain pour renforcer son équipe.

Lors de son premier match à la tête de Crystal Palace en Premier League, Rangick a lancé Fred et Scott McTominay comme pivot à la base de son milieu de terrain.

Après le match, il a mentionné à quel point il était satisfait de leur performance mais s’attend à une nouvelle amélioration.

« Ils ont fait une, deux ou trois erreurs, surtout en première mi-temps, il y a eu deux passes carrées ; un de Scott, un de Fred.

«Je n’aime pas ce genre de ballons au milieu de terrain dans ces positions. Mais dans l’ensemble, lorsque l’autre équipe est en possession du ballon, Fred et Scotty sont presque parfaits pour ce genre de football. dit Rangnick.

Selon ESPN, l’entraîneur allemand avait recommandé Jude Bellingham, Amadou Haidara et Kalvin Phillips à la hiérarchie de United comme cibles de milieu de terrain lors d’une précédente réunion.

Il voudrait que les éclaireurs examinent de plus près les joueurs mentionnés qui peuvent considérablement améliorer l’équipe.

Le chef du RB Leipzig a déjà parlé de l’amour de Rangnick pour Haidara. United est lié au Malien depuis sa nomination par intérim.

Le joueur de 23 ans est un milieu de terrain très tenace et énergique qui s’intégrerait parfaitement dans le moule d’une équipe de Rangnick.

Bellingham et Phillips, en revanche, ont déjà été liés à United.

Le prodige du Borussia Dortmund était sur le point de rejoindre Man Utd en 2020. Il a eu une visite privée des installations d’entraînement et a parlé à Sir Alex Ferguson.

Il a décidé de rejoindre Dortmund car il estimait que c’était le club le mieux adapté à son développement.

Le joueur de 18 ans est l’un des jeunes milieux de terrain les plus talentueux au monde et est un titulaire régulier pour les géants de la Bundesliga.

Cependant, ESPN déclare également qu’une fenêtre de janvier calme est attendue pour les Diables rouges. On dit que Rangnick pense que son équipe est trop grande et que les sorties sont donc plus probables.