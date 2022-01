Ralf Rangnick informé de 17 joueurs mécontents de Man Utd après des entretiens en face à face

L’entraîneur allemand fait face à une équipe fracturée et divisée (Photo: .)

Ralf Rangnick est conscient que 17 joueurs de Manchester United sont mécontents d’avoir tenu des réunions en face à face avec l’ensemble de l’équipe, selon les rapports.

Les Red Devils ont connu une saison difficile, avec Ole Gunnar Solskjaer limogé fin novembre à la suite d’une série de mauvais résultats, et le successeur Rangnick a eu du mal à susciter une réponse avec l’équipe toujours à la septième place du classement après avoir perdu à domicile contre Loups.

L’équipe de United serait de plus en plus fragmentée et divisée, avec jusqu’à 11 joueurs cherchant à quitter Old Trafford.

Paul Pogba fait partie d’une multitude de joueurs sur le point de quitter United (Photo: .)

Maintenant, le Daily Mail rapporte que le problème est encore plus grave qu’on ne le craignait initialement, avec un total de 17 joueurs mécontents de leur situation actuelle, dont la majorité cherchent à organiser un mouvement.

United est confronté à la perspective d’un exode massif de joueurs, Rangnick étant conscient de la mauvaise humeur de son équipe après avoir rencontré tous ses joueurs en face à face.

Parmi les joueurs qui souhaitent partir figurent Paul Pogba et Jesse Lingard, qui sont tous deux hors contrat cet été et ne renouvelleront pas leurs contrats, ce qui constitue un coup dur financier pour United qui manquera de gros frais pour les deux joueurs.

Anthony Martial souhaite partir, idéalement en prêt ce mois-ci, tandis que Juan Mata cherche également à obtenir un transfert en janvier vers l’Espagne ou la MLS.

On a dit à Edinson Cavani qu’il ne pouvait pas partir ce mois-ci malgré l’intérêt de l’attaquant vétéran de plusieurs clubs, notamment Barcelone, bien qu’il s’attende à ce qu’il quitte Old Trafford à l’expiration de son contrat cet été.

Donny van de Beek, Dean Henderson et Eric Bailly sont tous mécontents de leur manque de temps de jeu – à la fois sous Solskjaer et le nouvel homme Rangnick – et sont prêts à partir si une offre arrive.

Van de Beek souhaite partir en janvier si une opportunité se présente (Photo: .)

Phil Jones, qui a débuté pour la première fois en deux ans contre les Wolves, veut également un football régulier, tandis que Nemanja Matic, Fred et Diogo Dalot entrent dans la dernière année de leurs contrats et évaluent leurs options.

Il y a d’autres joueurs dans l’équipe qui sont également mécontents mais ne cherchent pas activement à partir, leurs inquiétudes concernant la mauvaise forme du club plutôt que leur propre manque de temps de jeu.

D’autres rapports suggèrent que certains membres de l’équipe de United remettent en question la nomination de Rangnick et pensent qu’Antonio Conte aurait été un meilleur choix, tandis que Mike Phelan a été chargé d’essayer d’unir et de galvaniser un vestiaire qui est devenu divisé et plein de petites cliques.



