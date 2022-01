Ralf Rangnick insiste sur le fait qu’Edinson Cavani ne quittera pas Manchester United car le patron par intérim des Red Devils dit que l’attaquant vétéran fait partie de ses plans à Old Trafford et discute également du paria Donny van de Beek

Ralf Rangnick a insisté sur le fait qu’Edinson Cavani ne quittera pas Manchester United ce mois-ci car il a souligné son leader « très important » dans ses plans pour le reste de la saison.

Le joueur de 34 ans, qui a marqué 19 buts en 49 apparitions depuis son arrivée du PSG en octobre 2020, a été fortement pressenti de quitter Old Trafford à la fin de la saison dernière pour accepter une prolongation de contrat d’un an.

Rangnick est catégorique Cavani a un grand rôle à jouer pour lui dans les mois à venir

Les discussions, cependant, ont jadis grandi sur l’avenir de l’attaquant ces derniers temps après le retour de Cristiano Ronaldo au club.

Barcelone est lié à un déménagement en janvier pour l’international uruguayen, mais Rangnick s’attend à ce qu’il reste pour le reste de son contrat.

« Nous avons eu pas mal de conversations au cours des deux dernières semaines – probablement le joueur avec qui j’ai le plus parlé », a déclaré le patron de United avant le choc de lundi avec les Wolves.

«Je lui ai dit dès le premier jour que, pour moi, c’est un joueur très important.

«Il est probablement le seul à pouvoir jouer comme attaquant dos au but et face au but.

La situation précaire de Van de Beek à United a également été discutée

« Son professionnalisme, son éthique de travail sont tout simplement incroyables et je lui ai dit que je voulais désespérément qu’il reste jusqu’à la fin de la saison. Il le sait.

« Il sait aussi à quel point je le note et à quel point je le respecte, et c’est aussi la raison pour laquelle je l’ai joué (contre Burnley) depuis le début avec Cristiano (Ronaldo). »

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de laisser certains joueurs partir ce mois-ci, Rangnick a répondu : « Oui, mais cela dépend et je pense que vous comprenez que je ne veux pas parler de joueurs individuels maintenant en public.

«Je sais de certains joueurs qu’ils voudraient partir.

« Nous avons parlé d’Edi et il sait que je ne le laisserai certainement pas partir. Pour moi, c’est un joueur très important pour le reste de la saison, jouant toujours dans trois compétitions, nous aurons donc certainement besoin d’Edi.

United est invaincu en huit depuis le limogeage de Solskjaer

« Je préférerais avoir un autre Edi en plus de cela, mais pour moi, il est clair qu’Edi doit rester.

« En ce qui concerne les autres joueurs, oui, notre équipe est peut-être un peu trop grande en termes de chiffres.

« Mais nous avons toujours Covid, nous avons trois compétitions, comme je l’ai dit, et je pense que nous pourrions faire avec une plus grande équipe que peut-être à l’époque sans Covid. »

Cavani semble prêt à rester mais Anthony Martial serait autorisé à partir si la bonne offre arrivait.

L’international français a exprimé son désir de quitter United et Rangnick a laissé l’attaquant libre des équipes récentes.

« Il a dit très clairement qu’il voulait partir et, d’une certaine manière, je peux comprendre son souhait de partir et d’essayer de jouer plus régulièrement ailleurs », a déclaré Rangnick.

«Mais, encore une fois, il ne s’agit pas seulement de ce qu’il veut faire, mais aussi de savoir quel type de clubs s’intéresse à lui et répondent-ils aux exigences du club, nous devons donc attendre et voir.

« Il n’est pas blessé actuellement, j’ai donc décidé d’opter pour ce groupe de joueurs qui faisaient partie de l’équipe (contre Burnley), donc cela n’avait rien à voir avec des blessures. »

Dean Henderson, Jesse Lingard et Juan Mata sont d’autres sur lesquels les discussions sur le transfert continuent de tourner, le milieu de terrain Paul Pogba aussi blessé alors qu’il entame les derniers mois de son contrat.

Donny Van De Beek est un autre joueur largement discuté qui a eu du mal à trouver du temps de jeu depuis son arrivée de l’Ajax en 2020.

« Eh bien, travaillez dur », a déclaré Rangnick lorsqu’on lui a demandé comment l’international néerlandais pouvait se joindre à lui. « Pour autant que j’ai appris à le connaître, il a une mentalité de haut niveau, il travaille dur à chaque séance d’entraînement.

« C’est un joueur d’équipe de bout en bout et il y aura des matchs où il aura la chance de jouer, j’en suis sûr.

« J’ai également eu une conversation plus longue avec lui la semaine dernière à ce sujet et, encore une fois, bien sûr, c’est difficile pour lui en ce moment car il veut également jouer pour l’équipe nationale néerlandaise.

« Il veut se qualifier et disputer la Coupe du monde au Qatar et pour ce faire, il doit gagner du temps de jeu ici.

« Mais je crois toujours que nous devrions le garder, qu’il devrait rester ici, définitivement jusqu’à la fin de cette saison et essayer d’obtenir autant de temps de jeu que possible. »