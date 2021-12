Ralf Rangnick: j’aimerais donner plus de minutes à Mason Greenwood – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a eu des mots encourageants pour Mason Greenwood après la performance encourageante contre Crystal Palace.

Le jeune Anglais a été impliqué dans la victoire 1-0, mais uniquement en tant que remplaçant, bien qu’on lui ait dit que cela ne devait pas être le cas.

Rangnick : « On voulait gagner, désespérément. Pour moi, c’était logique de faire venir Mason [Greenwood] sur cette position et Anthony [Elanga] et, à la fin, Donny [van de Beek] pour remplacer Bruno. Ça s’est bien passé, on a marqué le but et on a mérité de gagner au final. » #mulive – utdreport (@utdreport) 5 décembre 2021

Rangnick : « Maçon [Greenwood] a si bien fait en début de saison, je pense qu’il a marqué trois ou quatre buts lors des trois premiers matchs, c’est un joueur local très doué et j’aimerais lui donner plus de temps de jeu à l’avenir. » #mulive – utdreport (@utdreport) 5 décembre 2021

Rangnick : « Mais, bien sûr, il doit mériter son temps de jeu à l’entraînement et, par conséquent, c’était bien de l’avoir sur le banc et de l’amener sur le terrain. » #mulive https://t.co/J6jxXk13Sz – utdreport (@utdreport) 5 décembre 2021

Maintenant, la balle est dans le camp de Greenwood pour ainsi dire et c’est à lui de saisir les opportunités que Rangnick lui offrira sans aucun doute.

En fait, il est probable que le diplômé de l’académie débutera lors de l’affrontement en milieu de semaine contre les Young Boys, car le manager allemand envisagera peut-être de reposer les stars qui ont joué contre Palace.

United est entré dans la partie la plus encombrée de la saison en ce qui concerne sa liste de matches et devra donc être intelligent sur la façon dont ils tournent.

Ceci est particulièrement important lorsque l’on considère que Rangnick essaie de mettre en œuvre une tactique plus énergivore.

L’ancien homme du RB Leipzig a précédemment évoqué l’importance de faire venir des jeunes potentiels talentueux tout en investissant dans des joueurs à fort potentiel.

Il a insisté sur le fait que l’un n’est pas mutuellement exclusif pour l’autre et il semble qu’il ait désigné Greenwood comme son talent local à soutenir.

Le temps nous dira quel est le plan pour l’attaquant polyvalent, mais il est clairement un favori des fans et l’espoir est qu’il puisse aller jusqu’au sommet.