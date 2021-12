Ralf Rangnick: la courte ère de Manchester United a quelques points positifs – Man United News And Transfer News

Avant l’affrontement entre Manchester United et Newcastle United, des statistiques intéressantes ont été révélées, comparant Ralf Rangnick et Ole Gunnar Solskjaer.

The Independent détaille quelques statistiques et les différences entre Rangnick’s United et Solskjaer.

Le premier est la différence dans la façon dont les joueurs pressent maintenant et dans quelle mesure ils réussissent à le faire.

Le temps de Solskjaer à Old Trafford a pris fin en grande partie en raison d’une incapacité à se défendre, les fans étant même frustrés par le personnel d’entraîneurs et les blâmant pour le manque de structure.

Les hommes de Rangnick n’ont autorisé les équipes adverses en moyenne que 7,8 passes avant de commettre une action défensive, près de la moitié de ce que les joueurs autorisaient sous le légendaire Norvégien à 13,4 passes.

Le patron allemand a également mieux réussi à faire pression avec un taux de réussite de 35% par rapport aux 28% sous le règne de Solskjaer.

Cela signifie que les Diables rouges n’appuient pas simplement plus maintenant, mais le font de manière plus coordonnée, ce qui leur permet d’avoir un taux de réussite plus élevé.

La statistique suivante est appelée inclinaison du terrain et indique la capacité d’une équipe à contrôler les matchs et à maintenir la possession dans les parties dangereuses du terrain.

Cela donne une idée plus claire que les statistiques de possession habituelles, car certaines équipes gardent le ballon juste pour le faire plutôt que d’être efficace avec lui.

Au cours des trois matchs de Rangnick en charge, Manchester United n’avait qu’une inclinaison moyenne de 49% sur le terrain, le match contre Crystal Palace étant annulé par les matchs suivants contre Young Boys et Norwich City.

C’est également ainsi que les fans ont ressenti que les matchs se sont déroulés contre Palace, United a dominé mais les matchs contre Young Boys et Norwich étaient plus ouverts.

Il est clair que l’équipe travaille toujours et essaie de garder le contrôle plus souvent sous Rangnick.

Malgré deux feuilles blanches en trois matches, l’ancien joueur du RB Leipzig sera probablement encore déçu par le nombre de buts encaissés attendus par match.

Sous Solskjaer United a concédé 13 tirs par match en moyenne et cela n’est tombé qu’à 12 sous Rangnick.

Les 1,0 buts encaissés attendus par match semblent certainement meilleurs, mais il est clair qu’il y a plus de travail à faire et l’espoir est qu’il baissera lors des prochains matchs.