Ralf Rangnick: la formation n’est pas le problème pour Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a décomposé l’affrontement contre Newcastle United de sa manière claire et analytique habituelle.

Le manager allemand a supervisé un match nul décevant contre l’équipe locale dans ce qui aurait dû être une victoire de routine pour les visiteurs.

Selon le site officiel du club, Rangnick a déclaré : « Je n’ai pas aimé ça [the performance] du tout. Nous avons essayé de mieux contrôler les jeux – aujourd’hui, nous n’avons pas contrôlé le jeu à part quelques instants.

«Tout est question d’énergie, de physique et de qui gagne les deuxièmes balles et les moments de transition et, dans tous ces domaines, nous n’étions pas à notre meilleur. Au final, nous avons marqué un point, mais les performances globales doivent s’améliorer.

Rangnick a de nouveau souligné la nécessité de devenir physique : « Aujourd’hui, ce n’était pas une question de langage corporel, c’était une question de physicalité corporelle.

« Le langage corporel n’était pas vraiment un problème aujourd’hui, mais si vous voulez être compétitif ici contre Newcastle, alors vous devez devenir physique et ce n’était pas le cas dans de nombreuses parties du jeu et, par conséquent, nous avons eu du mal. «

Il a également nié les accusations selon lesquelles la formation avait tort : « Aujourd’hui, ce n’était pas une question de formation – c’était une question de savoir à quel point nous étions agressifs.

« C’était une question d’énergie et, dans ces domaines, nous devons nous améliorer, y compris ce que nous faisions lorsque nous étions en possession du ballon. »

Enfin, il a ajouté : « Je n’étais pas satisfait de notre performance avec le ballon ou quand nous devions presser et contre-presser. Il s’agit de sprint, d’énergie et de quel type d’énergie jouons-nous avec le ballon et contre le ballon.

Rangnick a également réservé des éloges particuliers à un joueur : « Au final, cela aurait pu être 2-2. deuxième but.

« Bien sûr, David est l’un des meilleurs gardiens de but au monde – il l’a montré à Norwich et dans le match d’aujourd’hui. »

Il est clair que Rangnick n’a pas été impressionné par la façon dont l’équipe a joué et que le match ne s’est pas déroulé comme il l’envisageait.

Certains fans ont appelé l’ancien joueur du RB Leipzig à rester simple, car les joueurs ne peuvent clairement pas suivre sa tactique.

Cependant, on pourrait affirmer qu’il est encore trop tôt et que Rangnick devrait s’en tenir à ses armes, d’autant plus que le prochain manager qui viendra appliquera probablement des tactiques similaires.

Les joueurs doivent s’habituer à jouer au football à rythme élevé et à pression élevée et il vaut mieux qu’ils commencent dès maintenant plutôt que la saison prochaine.

Les deux candidats à la direction de Mauricio Pochettino du PSG et d’Erik ten Hag de l’Ajax ont tous deux des styles similaires à ceux de Rangnick et cela aiderait l’un ou l’autre si l’actuel manager par intérim pouvait faire démarrer les joueurs à partir de maintenant.