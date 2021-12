Ralf Rangnick laisse entendre qu’Edinson Cavani commencera contre Burnley – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a laissé entendre qu’Edinson Cavani commencera le choc de Premier League de demain avec Burnley à Old Trafford.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match pour le match de demain, qui s’est tenue après la conférence d’après-match à Newcastle, le patron a confirmé qu’il avait envisagé de lancer Cavani à St James ‘Park mais que le joueur n’était pas assez sûr de sa forme physique.

« En fait, les deux derniers jours, j’envisageais également de le jouer dès le début », a-t-il déclaré.

« Je lui ai parlé hier et avant-hier aussi et il ne se sentait pas à l’aise de jouer depuis le début parce qu’il ne savait pas à quel point il était vraiment en forme.

‘Mais aujourd’hui [Monday] après avoir été mené 1-0 à la mi-temps, il était clair pour moi que nous devions prendre plus de risques, nous devions changer quelque chose et c’est pourquoi nous avons décidé de faire appel à lui et Jadon à la mi-temps.

Il a également laissé entendre au cours du même presseur que les deux numéros 10 – Bruno Fernandes et Marcus Rashford – étaient aussi responsables que les défenseurs centraux Raphael Varane et Harry Maguire des faiblesses défensives de United.

« Rafa… et Harry… s’en sont bien sortis. Notre problème était encore une fois que nous avons autorisé trop de moments de transition », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas seulement un problème des défenseurs centraux, c’est un problème de toute l’équipe et ça commence à l’avant.

« Et on peut aussi parler du rôle des nombres 10 dans ce genre de formation. »

Avec Fernandes suspendu pour le match de demain, la critique signifie que la position de Rashford peut également être menacée, ce qui signifierait presque certainement un début pour Cavani s’il est en forme.

Ce sera très probablement aux côtés de Cristiano Ronaldo, bien que les critiques du manager à l’encontre des attaquants puissent également viser le numéro 7 de United.

Anthony Martial pourrait être en lice pour remplacer l’un des contrevenants après avoir repris l’entraînement complet. Paul Pogba et Victor Lindelof restent sur la touche.