Ralf Rangnick: le conseil d’administration de Manchester United offre un budget respectable au patron allemand – Man United News And Transfer News

Le nouveau patron de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait un budget de transfert important pour la fenêtre de transfert de janvier.

L’ancien homme du RB Leipzig attend son permis de travail pour commencer son rôle intérimaire au cours des six prochains mois, mais il semble qu’on lui fera néanmoins confiance pour des signatures.

Selon The Mirror, Rangnick n’a pas seulement visité Old Trafford mais aussi Carrington et a réussi à rencontrer du personnel et à voir le terrain.

Le patron allemand sera dans les tribunes pour le choc contre Arsenal car son permis de travail n’a pas encore été résolu.

Plus important encore, Rangnick se serait vu confier jusqu’à 100 millions de livres sterling pour la fenêtre de transfert de janvier, le conseil d’administration estimant qu’il peut profiter d’une saison réussie.

United a déjà été lié à de nombreux noms tels que Timo Werner de Chelsea, le duo RB Leipzig Amadou Haidara et Christopher Nkunku, et Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Il est sûr de dire que les positions que Rangnick souhaiterait renforcer ne sont pas très éloignées de ce que l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer voulait.

Les fans n’exigent pas autant de signatures que par le passé, bien que beaucoup pensent qu’un milieu de terrain doit être recruté pendant l’hiver afin de sauver la saison.

Certains ont imputé la perte de Solskjaer au fait qu’il n’avait pas fait appel à une sorte de présentateur pour renforcer la défense de United.

Néanmoins, Rangnick a la réputation d’acheter des jeunes bon marché et talentueux et de les convertir en superstars pour l’avenir. Sa connaissance du marché sera donc encourageante.

Bien sûr, étant donné les dettes sans fin de United, le club gagnerait à être plus intelligent sur le marché plutôt que de dépenser trop et de mal vendre.

Rangnick devrait rester encore deux ans en tant que conseiller principal du football, donc j’espère que son expérience aura une influence au cours de la période à venir.