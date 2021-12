Ralf Rangnick: le nouvel homme de Manchester United confiant lors de sa première conférence de presse – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a eu sa première conférence de presse vendredi matin et on peut dire qu’il avait beaucoup de choses intéressantes à dire.

Bien que les fans devraient voir ou lire l’intégralité de la conférence de presse, The Peoples Person a souligné les principaux éléments ci-dessous :

🗣️ Rangnick : « Ce ne sont pas le genre de matchs dont vous avez besoin tous les jours. Dans le football pour moi, c’est pour minimiser le facteur de coïncidence. » https://t.co/nukz5Os9ly – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

Compte tenu du chaos au cours des deux dernières années, les supporters accueilleraient favorablement la vision de Rangnick d’un United plus équilibré et contrôlé.

Beaucoup ont attaqué Ole Gunnar Solskjaer pour avoir gagné de manière insoutenable à travers des moments individuels plutôt que de rivaliser avec le contrôle, ce sera donc un changement bienvenu.

🗣️ Rangnick : « A l’époque, quand Chelsea m’a contacté, ils ne parlaient de l’option de devenir manager de transition que pendant quatre mois. On parle de six mois et demi et on a aussi un rôle de conseil de deux ans. Si #mufc vous contacte pour un tel rôle, vous ne pouvez pas le refuser. » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

Ici, Rangnick parle de la différence entre Chelsea et les Diables rouges et des rapports plus ou moins confirmés selon lesquels le rôle consultatif de deux ans est ce qui l’a convaincu de signer sur la ligne pointillée.

🗣️ Rangnick : « Michael [Carrick], j’ai appris ça il y a deux jours. J’ai rencontré Michael et Kieran [McKenna], j’ai eu une longue conversation privée pendant plus d’une heure. J’ai essayé de le convaincre de rester, à la fin, j’ai dû l’accepter. » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

De nombreux fans ont été choqués par la décision de Michael Carrick de quitter le club après la victoire 3-2 contre Arsenal, mais il semble qu’il ait pris sa décision il y a quelque temps.

L’hypothèse était que Rangnick n’avait pas eu l’occasion de lui parler, mais il est maintenant clair que l’esprit de l’Anglais ne pouvait pas être changé. Il va nous manquer.

🗣️ Rangnick : « Je suis plus qu’heureux de travailler avec l’équipe d’entraîneurs actuelle, j’ai besoin de leur expertise. Je vais essayer de trouver deux ou trois personnes qui nous rejoindront dans les semaines à venir, mais à cause du Brexit, ce n’est pas si facile. . » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

Les supporters étaient curieux de voir à quoi ressemblerait l’équipe d’entraîneurs du club maintenant, surtout après les critiques qu’ils ont reçues pendant le règne de Solskjaer.

Rangnick a admis qu’il ferait venir jusqu’à trois personnes, mais que cela prendra du temps et que les personnes en qui il avait tendance à faire confiance étaient toutes liées par des contrats à long terme dans de grands clubs.

🗣️ Rangnick : « Nous n’avons pas parlé de nouveaux joueurs. Il est maintenant temps de connaître en détail l’équipe actuelle, l’équipe n’est certainement pas trop petite. Il y a suffisamment de joueurs. » – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

Rangnick a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas encore à la fenêtre de transfert, mais il est probable qu’il a déjà fait des évaluations initiales de l’équipe.

Il a fait l’éloge de l’abondance de talent dans les positions offensives, il semble donc suggérer que s’il investit, ce sera au milieu de terrain ou en défense.

Rangnick a insisté sur le fait que la fenêtre d’hiver n’est pas le moment d’investir de manière intelligente ou durable, alors peut-être que les fans ne devraient pas s’attendre à de gros transferts.

🗣️ Rangnick : « Il n’y a pas une telle clause dans mon contrat. Il ne sert à rien de spéculer sur de nouveaux joueurs. Je sais quel genre de joueur il [Erling Haaland] est, mais en attendant, le monde entier a réalisé à quel point le joueur est bon. » https://t.co/3aLCCjwimY – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

C’est bien que Rangnick ait clarifié cette rumeur idiote, mais il convient de noter qu’il n’a pas exclu de déménager pour Erling Haaland à l’avenir.

🗣️ Rangnick : « J’ai eu une longue conversation téléphonique avec Joel Glazer. J’ai également parlé avec Ole, qui m’a fait part de tout son point de vue sur l’équipe. – UtdDistrict (@UtdDistrict) 3 décembre 2021

Rangnick a confirmé que Solskjaer avait passé deux heures avec lui au téléphone, lui donnant ainsi un aperçu de ce qui se passait avec United et l’équipe.

Il est sûr de dire que c’est encore un autre geste élégant, car le légendaire Norvégien n’avait aucune obligation d’aider l’homme qui l’a maintenant remplacé.

Dans l’ensemble, ce fut une conférence de presse positive et confiante de Rangnick et les fans seront ravis de voir comment il se comporte pendant son mandat intérimaire.