Ralf Rangnick: les fans de Manchester United louent les performances de Crystal Palace – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United étaient ravis du nouveau manager Ralf Rangnick après avoir commencé son règne de manière positive.

Le patron allemand a supervisé une victoire 1-0 sur Crystal Palace lors d’un affrontement acharné à Old Trafford.

1ère victoire en Premier League à Old Trafford contre Crystal Palace depuis 2017. 1ère feuille blanche à Old Trafford cette saison. Les Reds Mesdames et Messieurs de Ralf Rangnick. pic.twitter.com/neIQUxa8uj – Trey (@UTDTrey) 5 décembre 2021

Rangnick a déjà rendu Manchester United beaucoup plus équilibré, la presse était évidente dès la première minute. United a juste manqué la passe finale dans certains cas. Mais les premiers signes sont là. Nuit et jour différence entre la structure. – TC (@totalcristiano) 5 décembre 2021

PREMIÈRE VICTOIRE DE L’ÈRE RALF RANGNICK. OBTENEZ LA BAISE. – Devils of United 🔰 (@DevilsOfUnited) 5 décembre 2021

☑️Contrôle

☑️Intensité

☑️Gagner L’ère Rangnick a commencé. pic.twitter.com/KetZ3oI8NT – (@utdrobbo) 5 décembre 2021

Fred marque des buts depuis l’extérieur de la surface maintenant. Ralf Rangnick est un GÉNIE du football. – Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) 5 décembre 2021

Rangnick vient de trouver le passeport brésilien de Fred. Il a toujours été doué techniquement – RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) 5 décembre 2021

De nombreux fans espéraient que Rangnick pourrait bien démarrer sa carrière à United et potentiellement lancer une série gagnante.

Il n’y avait pas d’attentes énormes étant donné qu’il avait littéralement une séance d’entraînement avec les joueurs, mais tout ce qu’ils faisaient semblait fonctionner.

Les Red Devils étaient plus compacts et plus en contrôle pour la première fois depuis longtemps, Rangnick employant sa formation en 4-2-2-2 avec grand succès.

Ses joueurs pressaient davantage, passaient davantage vers l’avant et protégeaient avec succès David de Gea, qui n’avait guère grand-chose à faire.

Manchester United s’est essoufflé, mais une fois qu’ils ont amélioré leur condition physique et qu’ils se sont habitués au système de Rangnick, cela pourrait être une période passionnante.

Il est clair que le système est complémentaire aux joueurs et que ce n’est qu’une question de temps pour qu’ils s’y habituent.

Malheureusement, Rangnick a rejoint la partie la plus encombrée de la saison et il est donc peu probable qu’il obtienne autant de séances d’entraînement qu’il le souhaiterait.