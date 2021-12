Ralf Rangnick: Manchester United a de jeunes joueurs talentueux – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a révélé avec quels joueurs il est ravi de travailler avec le plus, indiquant qui il pourrait devenir ses hommes clés au cours de son court règne.

Le manager allemand s’est engagé à titre intérimaire jusqu’à la fin de la saison, suivi de deux années supplémentaires en tant que conseiller.

Selon le site officiel du club, Rangnick a déclaré : « Je suis très excité. Je veux dire, ils ont tellement de jeunes joueurs talentueux – Jadon Sancho que je connais de la Bundesliga allemande.

« En fait, je l’ai rencontré quand il avait 17 ans, à Londres. À l’époque, nous essayions de le convaincre de venir à Leipzig et il a décidé quelques mois plus tard de venir à [Borussia] Dortmund, ce qui n’était pas un faux pas de son point de vue.

« Mason Greenwood, Marcus Rashford, il y a tellement de jeunes joueurs talentueux dans l’équipe et, en plus de cela, les meilleurs joueurs expérimentés. Pour travailler avec ce genre de joueurs et les aider à s’améliorer, oui, je suis très impatient de le faire.

Rangnick a beaucoup de talent, en particulier dans les positions d’attaque, il n’est donc pas surprenant qu’il ait d’abord signalé ces joueurs.

United a entre autres Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Anthony Martial, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Edinson Cavani et Bruno Fernandes.

Il est sûr de dire que n’importe quelle combinaison de joueurs peut être utilisée et qu’aucune ne serait nécessairement fausse.

Rangnick a plutôt le luxe de choisir les meilleurs joueurs sur la forme et l’attitude et de ne pas s’inquiéter que s’il tourne, il perdra de la qualité.

On ne peut pas nécessairement en dire autant du milieu de terrain ou des options défensives, mais il y a aussi des joueurs forts dans ces positions.

S’il joue avec un quatre avant, Rangnick aura des options de sauvegarde avec Jesse Lingard, Juan Mata, Donny van de Beek et Amad Diallo.

Il sera intéressant de voir qui Rangnick favorise et pour quelles raisons au fur et à mesure que la saison se développe.