Ralf Rangnick: Manchester United refusé par trois candidats à des postes de personnel – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a reçu un coup dur dans ses efforts pour réorganiser le personnel d’entraîneurs du club.

Au moment d’écrire ces lignes, le manager allemand est le seul nouveau membre du personnel officiellement annoncé depuis le départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

On me dit que le manager adjoint des Red Bulls de New York, Bradley Carnell, ne rejoindra pas l’équipe d’entraîneurs de Rangnick à Manchester United. – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 6 décembre 2021

On m’a dit que Manchester United avait discuté avec Gerhard Struber de la possibilité de prendre le poste d’assistant de Rangnick, mais le passage à United a été compliqué contractuellement pour le manager autrichien, qui se considère également comme entraîneur-chef, et il se consacre à son poste à New York Red. taureaux – Jonathan Shrager (@JonathanShrager) 6 décembre 2021

Pour le moment, il n’y a pas de négociations pour que Jesse Marsch déménage à Manchester United. #MUFC [@FabrizioRomano, @QueGolazoPod] – mufcmpb (@mufcMPB) 6 décembre 2021

Jonathan Shrager : « On m’a dit que le manager adjoint des Red Bulls de New York, Bradley Carnell, ne rejoindrait pas l’équipe d’entraîneurs de Rangnick à Manchester United.

« On m’a dit que Manchester United avait discuté avec Gerhard Struber de la possibilité d’occuper le poste d’assistant de Rangnick, mais le passage à United a été compliqué contractuellement pour le manager autrichien, qui se considère également comme entraîneur-chef, et il se consacre à son poste à New York. Taureaux rouges »

Fabrizio Romano via mufcMPB : « Pour le moment, il n’y a pas de négociations pour que Jesse Marsch déménage à Manchester United. »

Selon The Sun, Gerhard Struber a rejeté la possibilité de rejoindre United comme il préférait le dire en MLS car il ne veut pas être rétrogradé du poste d’entraîneur-chef qu’il occupe actuellement pour devenir l’assistant de Rangnick.

Les Red Devils n’étaient pas non plus disposés à payer les frais d’indemnisation coûteux de Struber pour ce qui aurait probablement été une courte période à Carrington.

Struber lui-même a déclaré à Sky Sports : « Il y a eu une demande. Ce n’est un secret pour personne que Ralf Rangnick et nous nous connaissons et nous apprécions très bien.

«Je suis très honoré par la demande de l’Angleterre. En même temps, la situation pour moi à New York est telle qu’elle me permet d’envisager l’avenir avec beaucoup d’espoir et je ne veux pas abandonner la voie avec New York du jour au lendemain.

Rangnick a admis très tôt que les membres du personnel qu’il aimerait signer ou avec lesquels il travaille généralement sont tous liés par des accords à long terme avec de grands clubs.

C’était essentiellement sa façon de dire qu’il serait difficile de recruter le personnel qu’il voudrait chez United et jusqu’à présent, cela s’est avéré vrai.

Malgré le coup, Rangnick s’est montré capable d’entraîner l’équipe par lui-même, soutenu par l’effectif actuel.

Alors que Michael Carrick est parti, Mike Phelan et Kieran McKenna restent, complétés par l’implication de Darren Fletcher malgré son rôle de directeur technique.

Rangnick a déjà supervisé un changement de style et une victoire depuis le peu de temps où il est à United, battant Crystal Palace 1-0 lors de son premier match en charge.