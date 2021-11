Ralf Rangnick n’a eu aucune influence sur l’élimination de Cristiano Ronaldo de la formation de Manchester United contre Chelsea alors qu’Eric Bailly confirme « l’arrivée d’un nouveau manager »

Ralf Rangnick n’était pas derrière la décision de retirer Cristiano Ronaldo de la formation de départ de Manchester United, selon Michael Carrick.

Ronaldo s’est retrouvé sur le banc de touche mais est entré en jeu dans la seconde moitié du match nul 1-1 des Red Devils contre Chelsea.

.

Ronaldo s’est retrouvé sur le banc pour le match de Chelsea

La légende de Man United, Gary Neville, a suggéré que Rangnick, qui devrait largement devenir le manager par intérim du club, avait joué un rôle dans la sélection du onze de départ.

Neville a déclaré: « J’ai le sentiment que le nouveau manager a choisi cette équipe car c’est un énorme départ par rapport au milieu de la semaine. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemand avait joué un rôle dans la prise de place de Ronaldo sur le banc, le patron par intérim Carrick a répondu: « Non, ce n’est pas le cas. »

Le directeur technique de United, Darren Fletcher, a été vu en train de communiquer avec quelqu’un via un écouteur, puis de diriger les joueurs pendant le match à Stamford Bridge.

.

Fletcher et Carrick ont ​​pris en charge Man United

Sports aériens

Fletcher a été vu en train de communiquer avec quelqu’un via un écouteur

Il y avait des suggestions selon lesquelles cela aurait pu être Rangnick avec qui il parlait, dont l’arrivée pourrait être imminente.

La formation 4-3-3 de United abritait certainement de nombreux traits classiques de Rangnick, mais Carrick a insisté sur le fait que la configuration visait principalement à couper les lignes d’approvisionnement des milieux de terrain profonds de Chelsea.

Sur les chances que Rangnick prenne la barre de United dans les prochains jours, Carrick a répondu : « Pour l’instant, je n’ai plus vraiment de nouvelles pour vous.

« J’étais purement concentré sur le jeu, donc j’avais assez de tête pour préparer les garçons à ça.

.

Sancho a donné l’avantage à United à Stamford Bridge avant que Jorginho n’égalise plus tard

« Donc, après le match, je suis sûr que je serai informé et informé et que je verrai ce qui se passera dans les prochains jours.

« Mais pour l’instant, je n’ai rien d’autre à vous donner.

«Nous sommes venus ici avec un plan et nous savions en quelque sorte comment jouerait Chelsea.

«Donc, ce plan consistait à arrêter les petites passes enfilées vers Jorginho et Ruben Loftus-Cheek au milieu du terrain. Nous en étions conscients.

« C’est exactement ce que nous avons décidé de faire aujourd’hui et nous avons presque réussi.

« Pour le moment, nous nous sentons vraiment un peu frustrés et déçus, car nous sommes venus ici pour gagner le match et à la mi-temps, nous avions vraiment l’impression que nous avions une chance et que nous étions dans le match. »

.

Rangnick deviendra bientôt le manager par intérim de Man United

Le défenseur de United Eric Bailly a également confirmé que les joueurs avaient été informés d’une nouvelle arrivée.

Il a confié à RMC Sport : « Oui, on nous a annoncé dans les vestiaires l’arrivée du nouveau manager. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.