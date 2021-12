Ralf Rangnick ne prend que 45 minutes pour transformer Manchester United – Man United News And Transfer News

Ralf Rangnick s’est plaint après la victoire 1-0 de Manchester United sur Crystal Palace hier qu’il n’avait eu que 45 minutes d’entraînement avec sa nouvelle équipe, mais tout ce qu’il a fait et dit au cours de ces 45 minutes a eu un effet profond sur leurs performances.

Nous avons rapporté hier que United avait remporté le ballon dans le dernier tiers le plus de fois depuis l’ère Sir Alex Ferguson (12 fois contre une moyenne de 4,1 pour la saison). C’était l’une des nombreuses statistiques montrant à quel point l’Allemand faisait jouer United.

Mais dans une analyse intéressante ce matin, The Telegraph a approfondi un peu plus les changements tactiques apportés au cours de ces 45 minutes magiques d’entraînement.

Rangnick est célèbre pour sa règle des « huit secondes » – où il demande à ses équipes de regagner la possession dans ce laps de temps – et cela a semblé entraîner une augmentation des récupérations (65 contre une moyenne saisonnière de 56,4), des revirements élevés (11 contre 7,6), séquences pressées (18 contre 12,5) et touches dans la surface adverse (32 contre moyenne de 22,9).



source : Le télégraphe

Il a également déployé sa formation préférée en 4-2-2-2, amenant Marcus Rashford et Jadon Sancho dans les coulisses, Rashford opérant en tant qu’attaquant jumeau avec Ronaldo et Sancho en tant que non jumeau. 10 avec Bruno Fernandes. Cela a permis à Bruno (numéro 18 dans le diagramme ci-dessous) de baisser plus profondément que sous l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, renforçant le milieu de terrain.

Cela a également permis à Ronaldo (numéro 7) de descendre plus profondément et de manière intéressante, bien que Sancho (27) soit un jumeau numéro 10, sa position moyenne était en avance sur celle de l’attaquant.

La ligne arrière élevée par rapport au dernier match de Solskjaer est très importante, même si nous comparons les matchs à domicile et à l’extérieur.



source : Le télégraphe

Dans un autre graphique, The Telegraph compare les positions des arrières latéraux à celles d’un autre match à domicile, contre Arsenal, et encore une fois, ils sont sensiblement plus élevés sur le terrain.



source : Le télégraphe

La meilleure performance au milieu de terrain et la presse plus élevée ont sans aucun doute été deux facteurs qui ont permis aux Red Devils de conserver leur première feuille blanche à Old Trafford depuis avril.

United a bénéficié de 61,15% de possession, soit une augmentation de 10% par rapport à sa moyenne de la saison – bien qu’un match à domicile contre un adversaire de milieu de table doit être considéré comme un facteur à cet égard – et ils n’ont affronté que huit tirs, contre une moyenne de 14,6.

Mais l’une des statistiques les plus impressionnantes de toutes a été l’augmentation significative des plaqués, 24 après une moyenne de 13,6 pour la saison. C’est une augmentation énorme.



source : Le télégraphe

Les hommes de Rangnick ont ​​également commis 16 fautes dans le match, contre une moyenne de 10,7 pour la saison (source : sofascore.com), ce qui signifie que le nombre de tacles tentés était de 40. Dans un match où United a dominé la possession, c’est extrêmement élevé et montre à quelle vitesse et dans quelle mesure l’équipe a pris en compte les instructions de son nouveau manager.

Bien sûr, personne ne devrait se laisser emporter après un match à domicile contre une opposition moyenne. Mais ces statistiques sont si universellement différentes de ce qui s’est passé auparavant, indiquant qu’une véritable révolution est en cours à Old Trafford.