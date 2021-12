Ralf Rangnick n’est pas content de l’erreur d’Eric Bailly contre Burnley – Man United News And Transfer News

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, était en colère après que l’équipe ait concédé un but bâclé juste avant la mi-temps contre Burnley à Old Trafford hier.

Ce fut une première mi-temps presque parfaite pour l’équipe, qui a failli entrer dans la mi-temps avec deux buts marqués par Scott McTominay et Cristiano Ronaldo et un but contre son camp de Ben Mee.

Cependant, peu de temps après le but de Ronaldo, l’ancien homme de Tottenham, Aaron Lennon, a marqué après une passe terrible d’Eric Bailly.

Selon The Express, Rangnick a complètement rejeté la faute sur Eric Bailly après que sa passe sous-touchée soit finalement devenue un but de Burnley.

L’arrière central n’est revenu en Angleterre qu’il y a quelques jours après avoir été rappelé du camp d’entraînement avec la Côte d’Ivoire prête pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Il a été rappelé en raison de la décision de Rangnick de ramener Raphael Varane sur le côté après avoir été blessé depuis novembre.

Le Français a remplacé l’Ivoirien en seconde période.

Le manager allemand a admis que la passe terrible était la seule erreur du match de Bailly, mais c’est quelque chose qu’il doit éliminer de son jeu.

« Même avant mon arrivée, il n’y avait aucun doute sur les qualités offensives de l’équipe, nous devons juste nous assurer de concéder le moins de buts possible », a déclaré Rangnick.

« Je suis un peu en colère contre le but que nous avons encaissé et c’était encore une erreur non forcée. »

« Non, c’était une erreur forcée, pas une erreur non forcée, qui nous a mis sous pression. »

« Dans ce cas, Éric [Bailly], c’était l’une des très rares erreurs qu’il a commises aujourd’hui.

« Il aurait dû botter le ballon et le jouer vers l’avant plutôt que de faire une courte passe. »

« C’était un but très similaire à celui que nous avons concédé contre les Young Boys en Ligue des champions et nous devons juste en tirer des leçons. »

« Cela ne veut pas dire que si vous êtes une équipe technique, cela ne veut pas dire, dans certaines circonstances, que nous devons simplement jouer le long ballon. »

Si Bailly veut se frayer un chemin dans le onze de départ, il devra prouver à son retour de la CAN qu’il peut éliminer de telles erreurs de son jeu.

United débutera en janvier avec des options de défenseur central limitées et avec Victor Lindelof également actuellement absent, ils espèrent que Varane et Maguire pourront rester en forme jusqu’à la fin du tournoi.