Ralf Rangnick : nouvelle tactique, nouvelle énergie – mais sera-ce le même vieux Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Le nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, n’aura eu qu’un jour et demi d’entraînement avec sa nouvelle équipe avant de les conduire à affronter Crystal Palace à Old Trafford demain.

Rangnick a pris soin de souligner lors de la conférence de presse d’avant-match que même les heures disponibles ne peuvent pas être utilisées pour un entraînement complet en raison du court délai entre le match de jeudi à 20h15 contre Arsenal et le coup d’envoi dimanche à 14h.

Alors, est-il vraiment juste de s’attendre à une réelle amélioration demain ? Ou pourrait-il même empirer avant de s’améliorer ?

Le changement culturel que l’équipe de United doit faire ne pourrait pas être plus grand.

Les rapports ont toujours affirmé que l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer n’était pas vraiment un tacticien.

L’une des histoires qui ont émergé après le limogeage de Solskjaer était qu’un certain nombre de dictons de motivation avaient été griffonnés sur les tableaux de tactiques, suggérant que le Norvégien sentait qu’un peu de motivation avait remplacé le besoin d’organisation.

Des phrases comme « Allez et faites votre magie » et « Joue pour l’équipe » ont remplacé les diagrammes montrant aux joueurs ce qu’il fallait faire en possession et hors de possession.

Après trois ans de Solskjaer, l’équipe United a été accusée de manquer de forme, d’identité, de plan, de but et de plan B.

Entrez à droite sur la scène, l’un des tacticiens les plus appréciés du football.

C’est de la craie et du fromage de gestion de football. La question est, comment l’équipe va-t-elle réagir ?

Une possibilité est qu’ils soient si indisciplinés et manquent tellement de direction qu’ils seront confus par trop de direction. Rangnick devra peut-être commencer par quelques instructions de base très simples et se développer lentement.

Une autre possibilité est que ces footballeurs de classe mondiale boivent toutes les tactiques et stratégies comme des voyageurs assoiffés du désert atteignant une oasis, se transformant immédiatement en plus que la somme de leurs parties. Parce que, avouons-le, ils sont inférieurs à la somme de leurs parties depuis un certain temps maintenant.

Compte tenu de tout ce qui précède, vous pouvez vous attendre à ce qu’en remplaçant Solskjaer par Rangnick, United remplace une attitude enthousiaste par une attitude prudente. Mais en vérité, Solskjaer a souvent aligné des formations très défensives avec une discipline de position rigide – du moins à l’avant – une approche lourde et un véritable ordre hiérarchique qui ne reflétait pas toujours la forme et la fraîcheur.

Rangnick a beaucoup parlé de la prise de contrôle lors de la conférence de presse, qui semble terne et terne même si c’est essentiel. Pourtant, sa méthode de base est essentiellement un tempo élevé, fluide et offensif. Ce ne serait pas une surprise, par exemple, de voir le double pivot – avec deux milieux de terrain défensifs – abandonné et remplacé par un DM et deux autres joueurs de transition capables de se joindre à l’attaque. C’est quelque chose dont nous avons discuté dans notre article XI prédit plus tôt dans la journée.

Il est peut-être naïf de s’attendre à trop de feux d’artifice trop tôt. Cette concentration sur le contrôle pourrait signifier un retour à un football plus patient et basé sur la possession que ce à quoi nous nous attendions sous Solskjaer. Mais d’un autre côté, un nouveau look, ultra-high tempo United devrait rallumer le feu dans les ventres des fidèles d’Old Trafford et entraîner un regain d’énergie massif et une transformation immédiate et profonde pour le mieux.