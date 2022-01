Ralf Rangnick offre une bouée de sauvetage à Donny van de Beek tout en gelant Anthony Martial – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ralf Rangnick, a déclaré qu’il souhaitait garder le milieu de terrain inadapté Donny van de Beek au club jusqu’à la fin de la saison.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match avant le choc de la Premier League avec les Wolves demain, le patron a déclaré qu’il avait eu une « longue conversation » avec l’international néerlandais.

« Je pense toujours que nous devrions le garder », a déclaré Rangnick.

« Il devrait définitivement rester ici jusqu’à la fin de cette saison et essayer d’obtenir autant de temps de jeu que possible.

« Il veut également jouer pour l’équipe nationale néerlandaise pour se qualifier et disputer la Coupe du monde au Qatar et, pour ce faire, il a besoin de ce temps de jeu ici. »

Un journaliste a ensuite demandé au manager ce que Van de Beek devait faire pour obtenir ce temps de jeu.

« Eh bien, travaillez dur », a-t-il dit.

« Jusqu’à présent, comme j’ai appris à le connaître, il a une mentalité de haut niveau, il travaille dur à chaque séance d’entraînement, est un joueur d’équipe de bout en bout et il y aura des matchs où il aura la chance de jouer. »

C’étaient des mots encourageants pour le joueur de 24 ans, mais pas si encourageants pour Anthony Martial, un autre joueur qui a eu du mal pendant les premières minutes de l’équipe sous le patron par intérim.

« Il n’est pas blessé actuellement, j’ai donc décidé d’aller avec ce groupe de joueurs qui étaient dans l’équipe aujourd’hui, donc cela n’avait rien à voir avec des blessures », a-t-il déclaré après le match nul de Burnley jeudi.

«Il a clairement indiqué qu’il voulait partir et, d’une certaine manière, je peux comprendre son souhait de partir et d’essayer de jouer plus régulièrement ailleurs.

«Mais encore une fois, il ne s’agit pas seulement de ce qu’il veut faire, mais aussi de savoir quel type de clubs s’intéresse à lui et les exigences du club. Nous devons attendre et voir.

Le départ de Van de Beek contre les Wolves demain sera révélé lorsque l’équipe sera annoncée une heure avant le coup d’envoi de 17h30. Quant à Martial, il semble hautement improbable qu’il soit impliqué du tout.