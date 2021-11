Ralf Rangnick peut créer un nouvel ADN et développer les jeunes joueurs de Manchester United

L’ancien entraîneur de Manchester United, Steve McClaren, est enthousiasmé par l’idée que Ralf Rangnick développe le club, mais seulement s’il dispose des outils nécessaires pour le faire.

Une nouvelle ère à Old Trafford est en cours avec Rangnick désormais à la barre, bien que Michael Carrick restera en charge du choc de Man United en Premier League à domicile contre Arsenal jeudi soir.

Rangnick est aux commandes jusqu’à la fin de la saison et aura ensuite un rôle de consultant chez Man United pendant deux ans.

Il y a beaucoup de discussions sur la façon dont il organisera l’équipe et si Cristiano Ronaldo sera une grande partie de l’équipe avec le développement de jeunes joueurs au cœur de l’éthique managériale de Rangnick au fil des ans.

Et bien que Rangnick ne soit en poste que jusqu’à la fin de la saison, McClaren espère que la présence de l’Allemand pourra établir un plan positif pour le reste de la campagne et au-delà.

« J’espère que United est intelligent et qu’ils lui permettront de construire le club », a déclaré McClaren à talkSPORT Breakfast. «Il est parti là-bas six mois en tant que manager et c’est un bâtisseur de club.

«Il poursuit les trois C du concept, créer un ADN – pour le club un style de jeu reconnaissable avec un football rapide et offensif et des compétences – obtenir le bon personnel et les bons joueurs, c’est le domaine clé.

Rangnick est un manager très expérimenté ayant été en charge de RB Leipzig, Hoffenheim, Schalke, Stuttgart et Hanovre

«Il a ses disciples à Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Jesse Marsch au RB Leipzig. Ils ont tous eu beaucoup de succès sous lui et il doit transmettre cela des entraîneurs actuels ou en amener de nouveaux et amener les bons joueurs.

« United a de l’argent et j’espère qu’ils sont intelligents pour créer l’ADN du club de football et le construire au-delà.

« Carrick a en quelque sorte produit cela un peu, surtout à Chelsea avec l’énergie, le pressing. Ils sont tout à fait capables de le faire avec les joueurs qu’ils ont, ils sont jeunes et énergiques.

« Une chose que j’ai vue en faisant des recherches sur Rangnick, c’est qu’il aime les jeunes joueurs et les développer. Man United a beaucoup de jeunes joueurs qui ont besoin de se développer, ils ont juste besoin d’un style.

« Man United a sans l’ombre d’un doute les joueurs pour se mettre en avant. »

