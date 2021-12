Ralf Rangnick qualifie la « moyenne » de la saison de Manchester United et fait vœu aux fans avant le premier match contre Crystal Palace

Ralf Rangnick savoure le défi d’être manager par intérim de Manchester United jusqu’à la fin de la saison.

L’Allemand prend en charge son premier match contre United dimanche lorsque Crystal Palace se rend à Old Trafford.

Rangnick prend en charge Man United pour la première fois

L’homme de 63 ans sera chargé de renverser la vapeur après le limogeage de l’OIe Gunnar Solskjaer, avec un top quatre indispensable.

Les Red Devils ont 14 points de retard sur les leaders de la ligue Man City et Rangnick a qualifié les progrès du club jusqu’à présent cette saison de « moyens ».

Écrivant dans le programme de Manchester United, Rangnick a déclaré: «Bon après-midi. Gérer Manchester United, même à titre intérimaire, est un énorme défi mais, pour moi, j’ai l’impression d’être au bon endroit au bon moment.

«Je suis déjà venu ici à Old Trafford, en tant qu’entraîneur de l’opposition avec Schalke lors des demi-finales de la Ligue des champions 2011, tout en regardant des matchs depuis les tribunes à d’autres occasions. J’ai également visité Manchester plusieurs fois pendant que mon fils aîné a passé trois mois à étudier à l’université ici, et je suis ravi d’être de retour.

« Manchester United est l’un des plus grands clubs du monde. Il y a tellement d’histoire ici, tellement de titres gagnés, tellement de grands joueurs produits et développés.

Rangnick sera en charge jusqu’à la fin de la saison

« En ce moment, je suis ici parce que le développement est ce qui doit se reproduire. Personne au club n’est content d’être là où nous sommes dans le classement de la Premier League. Cela a été une saison moyenne jusqu’à présent, il n’y a pas moyen d’éviter cela, mais le club a des joueurs qui sont bien meilleurs que la position que nous occupons actuellement et c’est mon travail d’améliorer ces joueurs et cette position.

« Il y a des joueurs très expérimentés dans l’équipe, ainsi que de nombreux jeunes joueurs talentueux. Je regarde des gars comme Jadon Sancho, que je connais de la Bundesliga, Mason Greenwood et Marcus Rashford, et j’ai très hâte de travailler avec toute l’équipe et de les aider tous à tirer le meilleur parti de leur talent évident.

«La première étape pour y parvenir est un changement dans la façon dont le collectif aborde les jeux. Si vous voulez gagner un match de football, vous devez le contrôler, donc l’objectif en ce moment est d’aider l’équipe à mieux contrôler les matchs. Cela signifie être plus proactif avec et sans ballon.

«Il est important, avant tout, de commencer à gagner des matchs régulièrement à court terme, puis, étape par étape, de construire l’équipe dans la bonne direction au-delà de cela. Nous voulons entraîner le cerveau des joueurs et les encourager à faire les bonnes choses jusqu’à ce qu’ils deviennent une seconde nature.

Rangnick espère avoir un impact rapide à Old Trafford

« Il est difficile de regarder trop loin, bien sûr. Je suis ici en tant que manager de transition jusqu’à la fin de la saison, mais à très court terme ma priorité doit être de faire connaissance avec les joueurs. Évidemment, ce n’est pas facile tout de suite car je suis arrivé à la période peut-être la plus chargée de la saison et il y a très peu de trous dans le calendrier !

« En fin de compte, nous voulons tous que Manchester United soit performant et joue avec style. Nous avons tous beaucoup de travail à faire pour y arriver et je suis très excité par le processus, mais aujourd’hui nous accueillons Crystal Palace, dirigé par Patrick Vieira, et trouver un moyen de gagner ce premier match est mon seul objectif.

« C’est un défi, surtout avec si peu de temps de préparation, mais c’est un défi que je savoure. »

