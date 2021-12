Ralf Rangnick recevra le kit de transfert de janvier à Manchester United – News 24

Le nouveau manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, recevra un budget de transfert en janvier, selon un nouveau rapport.

Après avoir dépensé 140 millions d’euros (118 millions de livres sterling) pour Cristiano Ronaldo (15 millions d’euros), Jadon Sancho (85 millions d’euros) et Raphael Varane (40 millions d’euros) en été, le conseil d’administration n’aurait apparemment pas été disposé à débloquer des fonds pour la fenêtre d’hiver.

Cependant, selon The Express, la nomination du manager par intérim Ralf Rangnick, couplée au besoin évident de renforts au milieu de terrain, a entraîné un changement d’avis de la part des actionnaires de contrôle, la famille Glazer.

« Express Sport comprend que la famille Glazer a décidé que des fonds seront mis à la disposition de Rangnick », affirme le magasin.

« United a semblé un peu en deçà de la qualité ce trimestre, en particulier au milieu de terrain central. »

Il est peu probable que le budget s’étende aux 100 millions de livres sterling requis pour la cible principale de l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer, Declan Rice de West Ham, mais il existe de nombreuses options moins chères qui pourraient fournir une mise à niveau dans la zone défensive du milieu de terrain.

Des informations ont commencé à circuler au cours des dernières 24 heures sur un joueur que Rangnick a signé pour le RB Leipzig, Amadou Haidara, qui dispose d’une clause libératoire de 33 millions d’euros, mais il existe également de nombreuses autres bonnes affaires potentielles.

Comme indiqué ici hier, Denis Zakaria et Marcelo Brozovic entrent dans les six derniers mois de leurs contrats respectifs au Borussia Mönchengladbach et à l’Inter Milan, respectivement.

Cela pourrait signifier qu’ils pourraient être signés à un prix réduit plutôt que d’être autorisés à partir pour rien à la fin de la saison.

Une autre possibilité, bien que peut-être un peu plus difficile à réaliser, serait Frenkie de Jong de Barcelone, qui serait proche d’une sortie du Camp Nou.

Bien que Xavi ait annulé les affirmations selon lesquelles le Néerlandais pourrait partir, le fait est que les Blaugrana sont dans une situation financière épouvantable et avec beaucoup de couverture au milieu de terrain, ils pourraient être disposés à se séparer de lui.

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, a démenti les rumeurs selon lesquelles Frenkie de Jong aurait quitté le club l’été prochain : « Nous avons besoin d’eux [de Jong, Gavi] – ils ne sont pas du tout à vendre. Les vendre n’est pas notre idée. Riqui Puig est comme un autre joueur de notre équipe. Nous comptons sur lui ». #FCB – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 27 novembre 2021

Avec l’état de santé malheureux de Sergio Aguero, la priorité pour Barcelone doit sûrement être de collecter des fonds pour un attaquant. Il reste à voir quel type de chiffre ils pourraient être prêts à accepter pour le joueur de 24 ans, évalué par transfermarkt.com à 90 millions d’euros.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle qu’il y aura des fonds disponibles pour renforcer sera célébrée par les fans de United et par Rangnick lui-même, qui n’aura pas longtemps à attendre pour trouver ce que beaucoup considèrent comme la dernière pièce du puzzle.