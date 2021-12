Ralf Rangnick: Sascha Lense va essentiellement moderniser Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a parlé du besoin de psychologues du sport dans le jeu moderne et de ce que propose en particulier le nouveau membre du personnel, Sascha Lense.

Le patron allemand n’a pas tardé à s’entourer de personnes de confiance mais un rendez-vous en particulier a retenu l’attention des fans.

Selon Sky Sports, Rangnick a déclaré: « Je ne dirais pas que j’ai été surpris [that United didn’t have a sports pschologist].

«Je sais qu’en Allemagne, il y a pas mal de clubs qui ne travaillent pas avec un psychologue du sport. Mais, pour moi, c’est tout à fait logique.

« Chaque club a des experts différents pour le gardien de but, pour la performance physique, pour différents domaines du terrain – défense, milieu de terrain, attaque.

« L’équipe d’experts de certaines équipes est probablement plus importante que le nombre de joueurs dans une équipe.

« Si vous considérez ensuite que le cerveau, la tête, la façon dont les joueurs, les membres du personnel ou les entraîneurs pensent est le plus pertinent, alors pour moi, il est logique d’avoir le meilleur expert possible de ce domaine dans votre personnel.

« C’est de cela qu’il s’agit, d’aider les joueurs à penser les bonnes choses et à ne pas penser aux mauvaises choses. Pour développer les joueurs, le cerveau doit aider le corps à performer au plus haut niveau possible.

« Cela fait partie du puzzle, du puzzle. C’est important pour tout club de haut niveau, et Manchester United est l’un des plus grands clubs au monde – avoir les meilleurs joueurs possibles, et ils devraient au moins avoir toutes ces petites pièces disponibles.

« Il ne devrait pas être vrai que dans certaines régions, nous n’avons personne. Je crois fermement que chaque club à l’avenir devrait avoir quelqu’un dans ce département.

« Les joueurs à ce niveau sont sous pression pour livrer et performer au plus haut niveau possible. Parfois, ils peuvent avoir besoin d’aide et peuvent avoir besoin de quelqu’un à qui parler.

« Cela ne devrait pas toujours être uniquement le manager ou l’entraîneur-chef. Il est important pour les joueurs de savoir qu’il existe une personne neutre, un expert, à qui ils peuvent s’adresser dans des situations où ils pourraient avoir besoin d’un coup de main, ou même quelqu’un pour simplement les écouter.

« En Allemagne, nous avons eu le cas de Robert Enke, qui s’est suicidé alors qu’il était encore le gardien de l’équipe nationale allemande. Si vous regardez cet aspect du jeu, il est important d’avoir quelqu’un dans votre équipe.

« Sascha regarde chaque séance d’entraînement, il fait partie de chaque réunion, il fait partie du staff et il parle régulièrement avec les joueurs.

«Bien sûr, ce n’est pas obligatoire, nous n’obligeons pas les joueurs à parler à Sascha, mais ils savent qu’il est là. C’est un gars intelligent et décent, et il est le meilleur dans son travail, je le sais parce que nous avons travaillé ensemble à Leipzig pendant trois ans. Les joueurs le découvriront très bientôt, s’ils ne l’ont pas déjà fait.

United a souvent été accusé d’être mentalement faible et de mettre en bouteille des pistes dans l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Naturellement, cela était en partie lié au football joué sur le terrain, mais à d’autres moments, cela était lié à la personnalité des joueurs qui ont joué.

Les Diables rouges ne semblaient pas capables de gagner des matchs confortablement et lorsqu’ils prenaient l’avantage, les fans se rongeaient les ongles jusqu’au coup de sifflet final, de peur d’encaisser le genre de buts en douceur qui devenaient synonymes de la défense des joueurs.

Un psychologue du sport peut non seulement alléger la pression énorme qu’il faut pour jouer pour Manchester United, c’est pourquoi de nombreux joueurs échouent à enfiler avec succès le célèbre maillot rouge, mais il peut également aider à construire une mentalité inébranlable.

Rangnick espère que, même s’il ne peut pas être précipité, Lense peut avoir un impact rapide sur les joueurs à cet égard.