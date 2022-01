Ralf Rangnick se tourne vers Mike Phelan pour les problèmes de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a apparemment trouvé une solution au plus gros problème qu’il a au club.

Des rumeurs cinglantes ont été publiées affirmant que l’équipe n’a jamais été d’une humeur aussi horrible et que l’atmosphère est considérée comme horrible.

Selon The Telegraph, Mike Phelan est l’homme vers qui Rangnick s’est tourné pour tenter de résoudre les troubles dans les vestiaires.

L’ancien homme de United est considéré comme l’homme idéal pour unifier une équipe divisée après avoir été contacté et délégué cette énorme tâche.

Phelan a même eu une conversation de deux heures avec Rangnick et serait considéré par beaucoup encore au club comme étant un lien crucial avec son passé et sa culture, d’autant plus qu’il entretient toujours de bonnes relations avec les joueurs.

Les fans ont récemment plaisanté en disant que l’ancien bras droit de Sir Alex Ferguson n’avait apparemment rien à faire sous le nouveau régime.

Avec Michael Carrick et Kieran McKenna partant tous les deux avec Ole Gunnar Solskjaer, il y avait une confusion sur les raisons pour lesquelles Phelan est resté.

Rangnick a progressivement fait venir quelques-uns de ses propres membres de l’équipe, ce qui est devenu encore plus déroutant quant au rôle de cet homme de 59 ans.

Si Phelan réussissait à rassembler tout le monde, cela donnerait aux fans un aperçu évident de ce qu’il apporte à l’équipe en coulisse.

Bien sûr, il doit faire un travail en coulisses que les supporters ignorent mais qui n’a pas été clairement communiqué.

Si quoi que ce soit, des rapports sont sortis suggérant que Phelan a pris une banquette arrière, avec Darren Fletcher intensifiant pour aider Rangnick, même sur la ligne de touche.

Néanmoins, il est important si les troubles dans les vestiaires sont vrais que le patron allemand y réponde et il semble qu’il ait tenté de le faire.