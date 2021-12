Ralf Rangnick Start, nouveau personnel, participation d’Anthony Elanga et plus

Dimanche 5 décembre, Ralf Rangnick a commencé son règne en tant que manager par intérim de Manchester United.

Sa première journée de match en plus de deux ans a vu son équipe s’imposer par un but à zéro.

Ce n’était pas la plus sublime des performances, mais tous les signes étaient là.

Ralf Rangnick Start, nouveau personnel entrant, inclusion surprise d’Anthony Elanga et plus

Nouvelle équipe

Après sa nomination en tant que manager par intérim, Rangnick a déclaré à la presse que deux ou trois noms rejoindraient son équipe au club, bien que United conserve la majeure partie de l’équipe d’entraîneurs d’Ole Gunnar Solskjaer.

Michael Carrick a quitté le club de son plein gré et devrait maintenant être remplacé par Chris Armas, ancien des New York Red Bulls, où il aurait sans aucun doute noué une relation avec Rangnick.

L’arrivée d’Armas a été signalée pour la première fois par Taylor Twellman d’ESPN ce matin et a depuis été reprise par de nombreux autres journalistes fiables.

Armas était un milieu de terrain à l’époque où il jouait, mettant en vedette la plupart des joueurs de Chicago Fire et 66 fois sélectionné par les États-Unis.

En tant qu’entraîneur, il a aidé Chicago Fire, dirigé les Adelphi Panthers (femmes), aidé puis dirigé les Red Bulls de New York sur une période de cinq ans avant un court passage qui l’a finalement licencié par Toronto plus tôt dans l’année.

Pendant ce temps, le psychologue du sport Sascha Lense, ancien du RB Leipzig, aux côtés de Rangnick, retrouvera l’entraîneur allemand, comme l’a rapporté Guido Schafer.

Ralf Rangnick Commencer un positif

Le premier match de Manchester United sous Ralf Rangnick a commencé de manière très impressionnante. Le côté était une transformation effrayante par rapport à ce que nous avons observé au cours des derniers mois. Une réelle intention de faire pression et de perturber Crystal Palace, qui a accordé, a fait le jeu de United pendant une grande partie de la première mi-temps en continuant à jouer par l’arrière. Mais l’intention de l’équipe de Rangnick était claire, se mettant souvent dans une nouvelle forme (à United) 4-2-2-2.

Déjà de nombreuses performances des joueurs semblaient être au niveau de leur saison jusqu’à présent et si quoi que ce soit, Cristiano Ronaldo était probablement le plus décevant car rien ne semblait se passer pour l’attaquant portugais, qui a récemment marqué son 800e but dans le football professionnel.

L’équipe s’est fatiguée au fur et à mesure que le match avançait et n’a pas pu maintenir sa presse aussi longtemps qu’elle l’avait espéré, mais c’était inévitable avec le manque de temps d’entraînement que Rangnick a eu avec eux jusqu’à présent et ayant joué jeudi, battant Arsenal 3-2.

Le fantastique de Fred a terminé la cerise sur le gâteau alors que les fidèles de United ont accueilli Rangnick à Old Trafford.

Dalot fait sienne la place de l’arrière droit

Diogo Dalot a remplacé Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit contre Arsenal et a conservé sa place contre Crystal Palace. Wan-Bissaka a raté le match contre Arsenal en raison d’une blessure à la main et il serait imprudent de suggérer qu’il va revenir directement dans l’équipe.

Dalot montre une partie de sa meilleure forme dans une chemise rouge et semble plus adapté aux méthodes de Rangnick. Il est cependant encore tôt pour Wan-Bissaka, qui devra espérer qu’il aura une chance contre les Young Boys ou qu’il devra faire impression sur le terrain d’entraînement.

Le match des Young Boys pourrait permettre à Rangnick de faire tourner et de reposer quelques joueurs, la place de United en huitièmes de finale de la Ligue des champions étant déjà assurée.

L’inclusion d’Anthony Elanga

Anthony Elanga fait partie des jeunes les plus talentueux de l’académie de Manchester United. À 19 ans, il a maintenant disputé quatre matches avec les Diables rouges et cela devrait augmenter.

Rangnick, quelques jours seulement après son arrivée, a mis Elanga dans son équipe et à la grande surprise de presque tout le monde, s’est tourné vers Elanga pour son deuxième remplacement du match contre Palace – quand United avait besoin d’un but !

Cette foi est ce que le club a toujours été et si cela continue, ils – et Elanga en particulier – savoureront ces six mois.

Son apparence n’est pas imméritée. Elanga a marqué le premier match lors d’une victoire 2-1 sur Wolverhampton Wanderers lors de la dernière journée de la saison dernière et avait l’air aussi mature que n’importe quel autre en pré-saison, où il était très présent. Il est décevant qu’Ole Gunnar Solskjaer n’ait jugé bon qu’il ne présente qu’une seule fois cette saison – en tant que remplaçant lors de la défaite de la Coupe Carabao contre West Ham United. Il méritait mieux que ça après le niveau de performance dont il avait fait preuve en équipe première.

Il est compréhensible que Solskjaer évitait souvent d’utiliser les jeunes joueurs parce que chaque match était considéré comme un match énorme – et ils le sont tous. Solskjaer n’a pas toujours été assez courageux pour inclure les jeunes stars de United dans des matchs où cela comptait vraiment et, soyons honnêtes, s’il n’avait pas payé, il en aurait ressenti le plus gros dans les médias et en ligne dans les heures Suivant.

Rangnick est entré, cependant, et l’a mis directement quand cela comptait vraiment. Un signe fantastique pour les joueurs de l’académie de United et les traditions du club. On dit qu’Elanga a fait forte impression à l’entraînement, gagnant sa place dans l’équipe et son apparition ultérieure en tant que remplaçant.

