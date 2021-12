Ralf Rangnick suggère de changer les règles de la Premier League au milieu de la crise de Man Utd Covid

Ralf Rangnick souhaite que davantage de remplaçants soient autorisés (Photo : Vincent Mignott/DeFodi Images via .)

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, a soutenu les appels à la règle des cinq remplaçants pour revenir en Premier League.

Ses efforts interviennent après que leurs matchs avec Brentford et Brighton ont été annulés alors qu’il ne leur restait que sept joueurs disponibles au milieu d’une épidémie de Covid-19 au club.

United a également été contraint de fermer son terrain d’entraînement dans le but de réduire la propagation du coronavirus et d’éviter que davantage de joueurs ne s’isolent.

Avec les matchs à venir au cours de la période des fêtes, Rangnick tient à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter un épuisement de ses joueurs, et estime que la ligue devrait revenir de trois remplaçants à cinq, une règle qui est restée en place autour du reste de l’Europe depuis son introduction au début de la pandémie.

« Les cinq sous-marins ont été mis en œuvre lorsque Covid a commencé, et je pense que c’était la bonne décision de le faire pour économiser de l’énergie pour les joueurs, surtout s’ils viennent de se remettre de Covid », a déclaré Rangnick.

« La même chose est vraie en ce moment – ​​nous sommes dans une situation similaire à celle que nous avions il y a un an et demi, donc je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas être comme c’était le cas un an et demi. il y a des années et demie. Pour autant que je sache, en Europe, l’Angleterre est le seul pays où ils n’autorisent que trois sous-marins.

« Je pense que ce serait d’une grande aide d’avoir cinq sous-marins. Je serais beaucoup plus en faveur d’avoir cinq sous-marins. Je pense que nous devrions sérieusement y réfléchir à nouveau. La plupart des joueurs seraient en faveur de cela.

Ralf Rangnick a beaucoup de talents offensifs à sa disposition pour faire tourner ses équipes (Photo : Paul Ellis/. via .)

Avant le choc de United avec Newcastle le lundi 27, le patron allemand a également suggéré d’abandonner la Coupe de la Ligue pour éviter d’avoir à jouer autant de matches en peu de temps.

‘Pour jouer en Angleterre le lendemain de Noël, [around the] Le 30 décembre et le 2 janvier sont une grande tradition. J’attends ça avec impatience, c’est la première fois de ma carrière d’entraîneur que j’en ferai partie », a-t-il ajouté.

«Mais il pourrait y avoir deux autres questions qui ont été discutées dans le passé.

« L’Angleterre est la seule ligue supérieure qui joue deux compétitions de coupe, en France, ils ont aboli la deuxième, nous sommes le seul pays qui joue deux compétitions de coupe, c’est quelque chose dont nous pourrions parler et discuter, la Coupe de la Ligue est toujours réservée au équipes de troisième et quatrième division pour améliorer la situation financière de ces clubs.

«Mais un calendrier serré, trop de matchs, c’est quelque chose à parler et à discuter.

« L’autre problème a changé, c’est que vous deviez avoir une rediffusion, cela a été changé maintenant, d’autres pays, vous jouez des prolongations et des pénalités, et n’avez jamais de rediffusions, ce sont des sujets dont vous pourriez parler. »



