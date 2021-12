Ralf Rangnick veut signer des prodiges allemands pour Man Utd, dont le « prochain Kai Havertz » Florian Wirtz et Luca Netz

Ralf Rangnick prévoit de transformer Manchester United en recrutant quatre des meilleurs talents allemands prometteurs, selon un rapport.

La tâche principale du manager par intérim des Diables Rouges est de guider le club vers une place parmi les quatre premiers après un début de saison instable. Cependant, il doit rester à Old Trafford dans un rôle de consultant pendant deux ans.

En effet, ce rôle commencera cet été, la prochaine fenêtre de transfert de janvier étant sa seule opportunité d’affecter son équipe en tant que manager.

Néanmoins, Rangnick a fait des merveilles en tant que fixateur de transfert au RB Leipzig et au RB Salzbourg dans des emplois précédents. Et The Sun affirme maintenant que le joueur de 63 ans a de grands projets pour améliorer United.

Le journal affirme que l’Allemand souhaite amener certains des meilleurs talents de son pays à Old Trafford.

Le premier est le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Des rapports antérieurs affirmaient que les chefs unis pensaient que la présence de Rangnick leur donne l’avantage sur Liverpool et Chelsea dans la course pour le jeune de 18 ans.

Wirtz, qui est devenu le troisième plus jeune débutant allemand en septembre, a établi des comparaisons avec l’ancienne star de Leverkusen de Chelsea, Kai Havertz.

Deuxièmement, le milieu de terrain gauche Luca Netz est sur le radar de Rangnick à Man Utd. Le joueur de 18 ans a gravi les échelons du Hertha Berlin mais est parti pour le Borussia Mönchengladbach plus tôt cette année.

Il a impressionné lors de sa première saison, apparaissant dans 12 des 17 matchs de Bundesliga. L’international allemand des moins de 21 ans Netz monte et descend sur le flanc gauche et peut également jouer à l’arrière gauche.

Le milieu de terrain Eric Martel est le troisième joueur sur lequel Rangnick a les yeux rivés. Le joueur de 19 ans est dans les livres du RB Leipzig et était un joueur que Rangnick a aidé à amener au club en 2017.

Après être resté sur le banc de la Bundesliga la saison dernière, il a signé un prêt de 18 mois avec Austria Vienna, qui se termine l’été prochain.

Milieu défensif, Martel a joué 45 fois pour son club de prêt et est également international allemand des moins de 21 ans.

Rangnick lorgne un défenseur allemand prometteur

Enfin, The Sun dit que le patron par intérim de United s’intéresse au défenseur central Armel Bella-Kotchap.

Le joueur de 20 ans, qui mesure 6 pieds 2 pouces, a aidé Bochum à sceller la promotion en Bundesliga la saison dernière.

Ce trimestre, entre-temps, il a développé une expérience de haut niveau avec son club 12e du classement.

Les quatre joueurs sont des starlettes que Rangnick peut choisir d’aider à signer dans son rôle de consultant à Old Trafford.

Ailleurs, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martinez serait devenu une cible pour les Diables rouges.