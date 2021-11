Ralf Rangnick vise le milieu de terrain à haute énergie en tant que première signature de Man Utd

Le nouveau manager entrant de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait demandé aux Red Devils de faire de la signature de la star du RB Leipzig Amadou Haidara le premier transfert de leur nouvelle ère.

Les Diables rouges sont prêts à se tourner vers le sage et vieux sage allemand alors qu’ils se tournent vers une nouvelle ère brillante. Le régime d’Ole Gunnar Solskjaer a pris fin dimanche après sa défaite embarrassante 4-1 contre Watford le week-end dernier. Et il semble qu’ils aient très vite choisi Rangnick en remplacement.

La nomination de Rangnick sera probablement confirmée de manière imminente à la suite de discussions approfondies. Il aurait été sur le point de signer un accord jusqu’à la fin de la saison, avec des plans pour un rôle de consultant à Old Trafford par la suite.

En effet, le plan initial était que Rangnick maintiendrait le hotseat au chaud jusqu’à ce qu’un successeur permanent – ​​très probablement Mauricio Pochettino – soit amené.

Pochettino a alimenté les rumeurs selon lesquelles il se rendait à Old Trafford en signant un maillot de Manchester United (pour un fan) plus tôt cette semaine.

Maintenant, cependant, selon les rapports, Rangnick pourrait à la place devenir le manager permanent à long terme de United. Le même rapport détaille également le montant de l’indemnisation que United versera et le salaire de l’homme de 63 ans.

En effet, Rangnick est prêt à apporter des changements majeurs à United – et tout commencera sur le terrain d’entraînement. Selon un rapport, United travaille déjà avec Rangnick avant sa nomination pour mettre en œuvre un certain nombre de changements.

En tant que tel, le Daily Telegraph affirme que Rangnick a eu accès à des vidéos de séances d’entraînement au sol sous Solskjaer.

Rangnick souhaite étudier les images et produire une analyse approfondie de l’équipe actuelle sous différents angles de caméra.

Et le journal rapporte que des changements majeurs dans la formation sont probables – y compris l’introduction de son tristement célèbre compte à rebours.

Haidara est la clé des plans de Rangnick

Selon James Ducker, Rangnick présentera le téléscripteur très visible lors des séances d’entraînement Carrington pour encourager un entraînement de haute intensité.

L’Allemand est largement considéré comme le parrain du gegenpress – un style très utilisé par Jurgen Klopp. Le jeu de pressing à haute intensité a été une facette majeure du succès des Merseysiders sous Klopp.

Pour mettre en œuvre ce plan, Rangnick estime qu’une nouvelle signature au milieu de terrain doit être faite.

Dans cet esprit, le Daily Mirror affirme que l’Allemand pousse United à faire de Haidara la première nouvelle recrue de son règne.

Rangnick a supervisé le transfert du milieu de terrain du Red Bull Salzbourg au RB Leipzig en 2019.

L’international malien n’a cessé de se renforcer au cours de son passage en Bundesliga. Et il est un titulaire régulier sous l’équipe de Jesse Marsch cette saison.

Cependant, le rapport affirme que United pourrait obtenir sa signature dans un accord de 33 millions de livres sterling en janvier.

L’équipe de Bundesliga est vulnérable aux ventes de ses meilleures stars et aurait un prix modeste sur la tête de Haidara.

Sa signature met immédiatement en doute l’adéquation à long terme de Fred.

Le Brésilien a traversé une période difficile au cours de ses trois saisons à Old Trafford. Il a créé le but de Cristiano Ronaldo lors de la victoire très appréciée de mardi à Villarreal en appuyant haut sur le terrain.

Mais les passes décisives sont rares pour Fred et la signature de Haidara serait considérée comme une sérieuse mise à niveau.

Amadou Haidara admet son intérêt pour Man Utd

Persuader Haidara de quitter Leipzig pour Old Trafford ne sera probablement pas difficile non plus.

Il gagnera probablement une augmentation de salaire significative en quittant la Red Bull Arena pour les Red Devils.

De plus, Haidara a déjà clairement exprimé son affection pour United.

Interrogé sur l’intérêt historique des géants du nord-ouest pour lui, il a expliqué à Bild pourquoi cette décision l’intéresserait.

« J’aime beaucoup Manchester United et je regarde autant de matchs que possible. Je rêve de jouer là-bas », a déclaré Haidara en 2019.

Newcastle aimerait également Haidara, mais un déménagement à Old Trafford – et un lien avec Rangnick – s’avérerait beaucoup plus tentant.

