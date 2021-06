Ralf Schumacher a entendu “de vieux clous et plus” trouvés sur la piste de Bakou

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher a déclaré avoir été informé par des équipes de F1 de divers débris trouvés près des garde-corps à Bakou.

Le lieu n’a jamais manqué d’offrir du drame, mais la tenue du Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2021 a soulevé de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité.

Lance Stroll et Max Verstappen ont subi des défaillances du pneu arrière gauche dans la ligne droite principale et bien que les deux aient subi des dommages en fin de course, il est largement admis que les deux pilotes ont eu beaucoup de chance d’échapper à des accidents plus graves.

Pirelli est en cours d’enquête, mais les premiers mots d’eux sont qu’ils soupçonnent des débris d’être à l’origine des échecs.

Et cette théorie est devenue plus forte après que Schumacher a révélé le type de débris que les équipes avaient trouvé sur le circuit de la ville de Bakou.

“Pirelli a dû avoir un mauvais pressentiment vendredi, sinon la pression d’air n’aurait pas été augmentée”, a déclaré Schumacher par Speedweek, faisant référence à la décision de Pirelli d’augmenter la pression des pneus après les essais de vendredi.

«Cependant, je serais prudent lors de la classification de la cause. J’ai entendu des équipes que la piste était extrêmement sale. De vieux clous et d’autres choses gisaient à côté des garde-corps. Beaucoup d’objets ont volé autour.

En particulier, Schumacher a senti qu’un morceau de débris comme celui-ci a dû causer la crevaison de Stroll.

Le Canadien a été le premier à subir une crevaison lorsque son pneu arrière gauche a explosé au 30e tour.

Quant à Verstappen, Pirelli doit fournir les réponses à cela, estime Schumacher.

“Je soupçonne avec Stroll que quelque chose comme ça a été sa perte, car à ce moment-là, il n’y avait pas eu d’accident où il aurait pu attraper des pièces en carbone d’autres voitures”, a-t-il déclaré.

« Je ne suis pas sûr pour Verstappen. L’analyse de Pirelli révélera la cause.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

L’incident de Verstappen est survenu peu avant la fin du GP d’Azerbaïdjan, ce qui l’a fait perdre la tête.

Cela semblait être un moment énorme dans le combat pour le titre de 2021, mais une erreur majeure de Lewis Hamilton alors qu’il défiait Sergio Perez pour la P1 n’a signifié que ni Hamilton ni Verstappen n’ont pris de points à Bakou.

Alors qu’il cherchait à effectuer un dépassement sur Perez au virage 1, Hamilton a accidentellement heurté un interrupteur qui a modifié l’équilibre de ses freins, l’obligeant à se bloquer dans la voie de secours.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !