Lewis Hamilton a subi des dégâts en heurtant le ralentissement de Max Verstappen en Arabie saoudite, un risque que Ralf Schumacher aimait, mais il appelle à la prudence.



Le drame a été omniprésent cette saison entre Verstappen et son rival au titre Hamilton, mais au Grand Prix d’Arabie saoudite, l’avant-dernière manche de la saison 2021, tout est devenu un peu trop « erratique » au goût des stewards.

En course, Verstappen a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et pris l’avantage, cet incident s’étant produit alors qu’il se défendait contre Hamilton, tandis qu’après la course, Verstappen a vu 10 secondes s’ajouter à son temps après avoir ralenti la ligne droite, au ordre de son équipe Red Bull, de laisser passer Hamilton, provoquant un Hamilton confus à conduire dans le dos de lui.

Ce fut une course pleine de petits moments controversés, à la grande frustration de Hamilton, et Schumacher a apprécié la prise de risque de Verstappen, affirmant que ce n’était pas l’intention de Verstappen que Hamilton le frappe.

Cependant, cela en soi dans l’esprit de Schumacher était un signe que parfois le Néerlandais doit être «un peu plus intelligent».

Lewis Hamilton : « Max Verstappen kesinlikle çizgiyi aştı. » pic.twitter.com/r1YxyFNRGo – Krampon F1 (@F1Krampon) 6 décembre 2021

« Max ne voulait certainement pas que Lewis heurte sa voiture, mais il a également ralenti un peu et rétrogradé lentement », a déclaré Schumacher à Sport 1 tout en analysant la collision qui a causé des dommages à l’aile avant de Hamilton.

« J’aime le risque que prend Verstappen. Max doit juste faire attention à ne pas en faire trop. Ça devient limite avec lui, parfois il doit être un peu plus intelligent.

Il ne reste plus qu’une manche de la saison et les deux pilotes se dirigent vers le niveau d’Abu Dhabi avec 369,5 points. Verstappen détient la P1 car il a remporté plus de victoires que Hamilton cette saison.

Et tandis que Schumacher sera satisfait du pilote qui remportera le championnat du monde 2021, il a suggéré que Verstappen est plus proche de son «type» de pilote de course.

« Les deux pilotes ont ramené l’excitation de la Formule 1 jusqu’au bout. Je ne leur en veux pas tous les deux pour le titre, mais Verstappen est plus proche de moi en termes de type », a déclaré Schumacher.

« Il a un avis, il incarne le jeune sportif automobile qui a appris très vite. Max, comme l’équipe Red Bull, le mérite également après si longtemps.

Schumacher a également l’impression que Hamilton a parfois besoin de plus d’aide de la part de son équipe Mercedes, tandis que Verstappen peut compter sur lui-même et son « super potentiel ».

« À cet égard, Hamilton a parfois besoin de beaucoup plus de la part de l’équipe. Max a tout simplement un super potentiel. Malheureusement, il est dans la pire voiture en ce moment », a déclaré Schumacher.

Verdict PlanetF1