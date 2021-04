Ralf Schumacher appelle les “ chauffeurs expérimentés ”, “ vous n’êtes pas encore arrivés ”

Ralf Schumacher a appelé Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel et Sergio Perez, affirmant qu’ils n’avaient pas encore rejoint leurs nouvelles équipes.

L’annonce de Ferrari que Vettel partirait à la fin de 2020, avant même le début de cette saison, a déclenché une saison idiote en action précoce avec Daniel Ricciardo confirmé en tant que pilote McLaren pour 2021 peu de temps après, puisque Carlos Sainz avait été choisi comme remplaçant de Vettel.

Un autre changement de pilote de haut niveau est survenu chez Red Bull alors qu’ils rétrogradaient Alex Albon pour tester et réserver des fonctions pour 2021, libérant un siège pour Sergio Perez.

Cependant, nous sommes deux courses pour la saison 2021 et ce trio n’a pas encore livré une performance à la hauteur des attentes.

Et Schumacher était clair que le moment était venu pour Ricciardo, Vettel et Perez de vraiment «arriver».

«Sebastian Vettel a conduit au milieu de nulle part. Panne de frein, pénalité de temps, panne de boîte de vitesses – la malchanceuse était à nouveau particulièrement occupée », a déclaré Schumacher à Sky F1.

«C’est pourquoi il est difficile d’évaluer sa performance dimanche. Il ne veut aucune sympathie, il nous l’a dit juste après la course lorsque nous l’avons interviewé, mais en quelque sorte, beaucoup nous rappelle sa dernière année en Ferrari, seulement tout en vert.

«Sebastian doit maintenant rattraper dans les une ou deux prochaines courses, rattraper son coéquipier, mieux le dépasser.

«Les pilotes expérimentés dans leurs nouvelles équipes: Vettel, Perez, Ricciardo. Ils ne sont pas encore arrivés, ils ne font pas encore corps avec la voiture.

«C’est une question de temps» disent leurs patrons, ce genre de patience n’existait pas dans le passé. Bien sûr, nous avons eu plus d’essais, mais si les résultats n’étaient pas là rapidement, nous étions comptés. »

Pour le neveu de Ralf, Mick Schumacher, c’était un autre week-end passé à l’arrière avec Haas, couronné par une course difficile autour d’Imola qui l’a vu faire tourner le VF-21 dans le mur derrière la voiture de sécurité.

Heureusement, il a pu continuer avec seulement l’aileron avant cassé, mais la voie des stands fermée a retardé les travaux de réparation.

«Les choses avancent pour Mick», a déclaré Ralf.

«Bien sûr, il a mal jugé lors du réchauffement des pneus, s’est enfoncé dans le mur et s’est démoli le nez dans le processus – c’était embarrassant pour lui. Mais une telle action fait partie du jeu et ne lui arrivera plus.

«En fin de compte, il avait son coéquipier sous contrôle en toute sécurité. Il était clairement plus rapide que Mazepin – en qualifications et en course. Il se débrouille très bien lors de sa première année de formation.

