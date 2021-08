Ralf Schumacher confiant que Hamilton et Verstappen s’affronteront à nouveau

in

Ralf Schumacher s’attend à ce que Lewis Hamilton et Max Verstappen se retrouvent sur la bonne voie avant la fin de la saison.

Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, les deux rivaux pour le titre ont réussi à garder leur bataille serrée et intense pour la suprématie en grande partie propre.

Mais tout a changé à Silverstone, le Néerlandais s’est lourdement écrasé après que les deux aient pris contact à Copse dans le premier tour de la course.

C’était la première fois que le duo s’affrontait vraiment cette saison et Schumacher, qui soutient le Néerlandais pour revenir devant le Britannique au classement, ne pense pas que ce sera la dernière.

“Max Verstappen a été très malchanceux deux fois maintenant, mais il a réalisé une performance incroyable jusqu’à présent », il a dit Ciel Deutschland.

« Même lorsque la Red Bull ne fonctionne pas à des niveaux optimaux, il tire toujours le meilleur de la voiture. Il a laissé passer Hamilton [in the standings], mais je ne pense pas qu’il surperformera dans la seconde moitié de la saison parce qu’il a mûri maintenant.

« Vous l’avez vu toute la saison et c’était bien nécessaire. Bien sûr, Lewis essaie tout pour le prendre sur ses gardes, mais il n’aura aucune chance avec Max cette année.

« Pour Red Bull, il sera important de se concentrer sur l’essentiel et de ne pas réagir constamment aux tactiques de diversion de Mercedes.

« Je ne pense pas que Lewis et Max se soient affrontés pour la dernière fois. Plus il se rapproche du Championnat du Monde, plus le rythme sera serré.

“Pour nous en tant que spectateurs, c’est formidable car nous pouvons nous attendre à des courses méga-excitantes.”

Alors que Verstappen et Hamilton ne se sont pas rencontrés en Hongrie, le coéquipier de l’homme Mercedes est devenu très proche des Red Bulls.

Valtteri Bottas a freiné trop tard au premier virage, envoyant Lando Norris dans Verstappen – causant de graves dommages au Néerlandais – et en éliminant Sergio Perez lui-même.

Toto Wolff s’est excusé par la suite, mais Christian Horner n’a pas accepté les excuses et Schumacher comprend la réaction du directeur de l’équipe Red Bull.

“Vous pouvez voir à quel point la situation est tendue entre les deux équipes”, a-t-il ajouté.

« La colère contre Red Bull est compréhensible, même si ce n’était bien sûr pas intentionnel de la part de Bottas. Red Bull a fait une bonne course, mais après cela, ils se sont un peu perdus.

“Max aurait pu piloter pour la victoire en Hongrie, donc c’était plus que dommage et ennuyeux pour lui.”