Ralf Schumacher ‘Courir sans tout ce bruit de fond serait plus agréable’

Des plaintes concernant les voitures aux critiques sur les pénalités, ou leur absence, Ralf Schumacher dit que 2021 serait plus agréable « sans tout ce bruit de fond ».

Au volant des titres de champion de cette année, Mercedes et Red Bull ont trop souvent retiré le combat de la piste et dans le bureau des commissaires sportifs.

Les deux équipes ont remis en question la légalité des voitures de l’autre avec des arrêts aux stands et des moteurs également en jeu. Ensuite, il y a eu aussi les révisions des sanctions, ou l’absence de celles-ci.

Le Grand Prix de Sao Paulo avait tout pour plaire, Lewis Hamilton a été disqualifié des qualifications après que Red Bull ait de nouveau attiré l’attention de la FIA sur l’aileron arrière de Mercedes.

Ce n’était cependant pas la raison pour laquelle il a été disqualifié, c’était un problème différent avec la FIA découvrant que son écart DRS était plus grand que les 85 mm alloués.

Il reste à voir si Red Bull protestera contre l’aileron arrière de la W12 avant la fin de cette saison.

Alors que Mercedes s’énervait du DSQ de Hamilton, Max Verstappen et Hamilton se sont battus pour la tête de la course sur la piste où Verstappen, en défense, s’est envoyé lui-même et Hamilton hors de la piste.

Bien qu’ils aient semblé forcer un rival à quitter la piste, les commissaires sportifs ont décidé de ne pas enquêter, sans parler de pénaliser.

Hamilton a remporté la course devant Verstappen, mais Mercedes a annoncé plus tard qu’elle avait demandé le droit de revoir l’absence de pénalité.

Si l’appel de Mercedes contre Max Verstappen aboutit, même une pénalité de cinq secondes le ramènerait en P3 du Brésil, réduisant l’écart au sommet de trois points supplémentaires… #F1 pic.twitter.com/Za5GxOCCvy – PlanetF1 (@Planet_F1) 17 novembre 2021

Cette audience aura lieu jeudi à 17 heures, heure du Qatar.

Schumacher est passé à autre chose, affirmant que le championnat de cette année, que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs de tous les temps, serait « plus agréable » si les chefs d’équipe la laissaient aux pilotes.

« En quelque sorte compréhensible, mais c’est dommage que ça continue comme ça », a-t-il écrit sur Instagram.

« Courir sans tout ce bruit de fond serait plus agréable.

« Cela s’applique bien sûr aux deux côtés ! »

Mercedes et Red Bull seront tous deux présents pour l’audience par appel vidéo de jeudi.

« Conformément à l’art. 14 du Code Sportif International (ISC), et suite à la requête en révision par Mercedes-AMG Petronas F1 Team, déposée le 16 novembre 2021, le Team Manager et les témoins que le Concurrent peut demander, jusqu’à trois, sont invités à comparaître. par vidéoconférence à 17h00 locales (Qatar) le jeudi 18 novembre 2021 », lit-on dans une note des commissaires sportifs, correspondant à ce qui avait été envoyé à Mercedes.

« Conformément à l’art. 14 ISC, cette audience vise à déterminer si le droit de révision existe en l’espèce, c’est-à-dire si « un nouvel élément important et pertinent est découvert qui n’était pas disponible pour les parties demandant la révision au moment de la décision concernée ».