Ralf Schumacher dit à Vettel: «  Les pleurnicheries doivent cesser  »

Ralf Schumacher a dit à Sebastian Vettel qu’il devait arrêter de se plaindre de sa nouvelle voiture AMR21 et réapprendre à «s’amuser» en Formule 1.

Après un divorce long et douloureux avec Ferrari en 2021, Vettel s’est lancé un nouveau défi avec Aston Martin qui a choisi de libérer Sergio Perez de son contrat afin de faire de la place pour le quadruple champion du monde.

Mais, le nouveau départ n’a pas apporté le changement de fortune que Vettel aurait pourtant espéré après une pré-saison difficile et une course d’ouverture à Bahreïn où il a terminé en 15e place. Une autre erreur dans le combat roue à roue avec Esteban Ocon n’aide certainement pas les choses.

Après sa première course, Vettel a déclaré qu’il ne se sentait pas «chez lui» dans sa nouvelle voiture et cela a attiré l’attention de son compatriote et ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher, qui n’aimait pas ce qu’il entendait.

« Il doit mettre le pied sur l’accélérateur maintenant », a déclaré Schumacher cité par F1-Insider à Sport1.

«Le gémissement qu’il ne sent pas que la voiture doit s’arrêter.

«Personne ne se soucie de ça, et après tout, nous sommes en Formule 1 ici et il gagne aussi beaucoup d’argent.

«En fin de compte, Sebastian est un pilote de course expérimenté et un multiple champion du monde. Il doit faire le ménage avec son coéquipier maintenant et le reste viendra de lui-même même si l’Aston Martin ne se transforme pas en voiture gagnante cette année.

« Vous n’êtes jamais aussi bon que les gens essaient de le prouver, et vous n’êtes jamais aussi mauvais que les gens essaient de le montrer ». – Sebastian Vettel # F1 #QuoteOfTheDay pic.twitter.com/fyGPWke4HL – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 5 avril 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Le conseil de Schumacher à Vettel est de commencer simplement à «s’amuser» maintenant que son temps avec Ferrari est maintenant terminé.

Il a poursuivi: «Il devrait simplement s’asseoir dans la voiture et s’amuser. Peut-être qu’il devrait abandonner tous ses autres nouveaux intérêts – il est devenu très vert [friendly] – attachez votre ceinture et amusez-vous à conduire.

«Il a le talent et il peut le faire. La pression extérieure est immense, il doit bloquer cela.

«Je comprends la frustration de Sebastian. Il voulait que les choses soient différentes et avait tout sauf un week-end facile.

«Néanmoins, vous devez clarifier la question de savoir pourquoi il évalue parfois mal la distance par rapport à la voiture qui vous précède.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!