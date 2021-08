Ralf Schumacher: la confusion de Perez était plus étrange que la moitié des points

L’ancien pilote de F1 devenu expert, Ralf Schumacher, pense que le désordre entourant l’inclusion de Sergio Perez à Spa était plus étrange que la distribution des demi-points.

Le Grand Prix de Belgique 2021 ne sera jamais oublié et ce ne sera pas pour les bonnes raisons, après trois heures de retard puis deux tours de procession derrière la Safety Car afin de produire un classement officiel.

Alors que beaucoup sont heureux que la bonne décision ait été prise de ne pas courir dans des conditions dangereuses à Spa, la décision d’attribuer des points pour une « course » qui n’a jamais eu lieu a fait l’objet de nombreuses critiques.

Schumacher, cependant, est perplexe devant la fureur qui a créé car, dit-il, tout le monde connaît les règles lorsque des circonstances exceptionnelles obligent à abandonner les courses.

“Je ne comprends pas les critiques du paddock, par exemple de Fernando Alonso, qui dit : ‘Pourquoi des points si ce n’était pas une course ?'”, a déclaré Schumacher dans sa chronique d’après-course pour Sky Germany.

« Je pense que c’est très juste. Il y a une règle claire et des qualifications où tout le monde a également la possibilité d’aller plus vite.

« Pour ces situations exceptionnelles, il y a cette règle et tout le monde le sait. Il n’est pas nécessaire de discuter après coup de ce qui a été décidé.

Plus alarmante pour Schumacher était la situation impliquant Perez. Le pilote Red Bull, avec l’encre à peine sèche sur son nouveau contrat pour 2022, s’est écrasé sur le chemin de la grille et cela aurait dû être terminé pour lui avant même que les lumières ne s’éteignent.

Mais, en raison du long retard et du travail phénoménal effectué par le garage Red Bull pour réparer la voiture de Perez, l’équipe a demandé si « Checo » pouvait rejoindre la grille étant donné que la course n’avait pas encore commencé.

La réponse immédiate du directeur de course de la FIA, Michael Masi, a été que c’était contraire aux règles et que Perez ne serait pas autorisé à revenir.

Cependant, après un briefing avec ses stewards et d’autres discussions avec Red Bull, rien dans le règlement n’indiquait que Perez devait s’absenter de la course.

Schumacher a poursuivi: “Pour moi, c’était beaucoup plus étrange qu’ils aient à discuter si Sergio Perez pouvait conduire ou non et que même le directeur de course de Red Bull ait dû demander à nouveau.

“C’est un peu étrange quand on ne connaît pas ses propres règles en Formule 1.”

Schumacher a couru à l’époque où Bernie Ecclestone était l’homme qui commandait la Formule 1 et soupçonnait qu’il aurait commencé le Grand Prix de Belgique dimanche s’il avait toujours été aux commandes.

“Bernie Ecclestone n’était pas aussi clément envers les pilotes à l’époque”, a-t-il déclaré.

« Je me souviens de mon dernier Grand Prix au Japon. Les conditions étaient similaires à l’époque – tout était extrêmement humide et nous étions tout le temps derrière la voiture de sécurité. Cela a traîné pendant des siècles. À un moment donné, la course a été abandonnée.

« Mais je dirais que Bernie Ecclestone aurait laissé la course de dimanche se dérouler.

“Cependant, le danger est beaucoup trop grand – même si nous avons maintenant beaucoup plus d’expérience avec les accidents.

« C’était la dernière course avec probablement le virage le plus célèbre, Eau Rouge, qui doit être modifié et affaibli.

“Par conséquent, c’était la bonne décision de la direction de ne pas courir.”