Ralf Schumacher : Max Verstappen « mérite » le titre 2021

Ralf Schumacher estime que Max Verstappen mérite de remporter le titre cette saison et espère qu’il le fera.

Pour la première fois de sa carrière en Formule 1, Verstappen a une réelle chance de devenir le tout premier champion du monde de son pays, enfermé dans une lutte serrée avec Lewis Hamilton.

C’est en grande partie dû au fait qu’il a des machines plus puissantes que tout ce qu’il a eu auparavant, avec le Taureau rouge sans doute la voiture la plus rapide sur la grille. Cela dit, dans la même voiture, Sergio Perez est loin du Néerlandais.

Schumacher est impressionné par à quel point il est dominant à cet égard et apprécie la bataille qu’il mène avec Hamilton, qu’il s’attend à ce qu’il implique plus d’incidents comme celui du Grand Prix de Grande-Bretagne.

“Tout d’abord, c’est bien que Mercedes ne domine plus tout cela”, a déclaré l’Allemand à l’édition néerlandaise de Motorsport.

“Je dois dire que Max fait un excellent travail en tant qu’individu, il suffit de regarder la différence avec son coéquipier. D’une manière ou d’une autre, il peut tirer plus de ce Red Bull que d’autres, également par rapport à Perez.

“J’adore la bataille avec Hamilton, même si à partir de Silverstone, ça se passe vraiment dur contre dur. Je suis également presque sûr que ce crash n’était certainement pas la dernière fois qu’ils [will] se frappent cette saison.

Bien qu’il ait une meilleure voiture, il est juste de dire que Verstappen a également très bien piloté cette saison, n’ayant commis aucune erreur majeure jusqu’à présent.

Cela n’a pas été le cas les saisons précédentes, et à cause de cette évolution, Schumacher aimerait voir l’homme Red Bull l’emporter et pense qu’il le mérite.

“En ce qui me concerne, le meilleur pilote devrait remporter le titre, même s’il est juste de dire que cette année, ils ont tous les deux droit à ce titre”, a-t-il ajouté.

«Mais sur le plan personnel, j’aimerais voir Max remporter le titre. Ce serait quelque chose de différent pour une fois et il le mérite vraiment à mon avis.

« Max a énormément grandi. Au cours de ses premières années, il en voulait trop, il poussait trop fort la voiture et était parfois assez agressif. Maintenant, nous voyons un Max Verstappen complètement différent et que j’apprécie énormément en tant qu’analyste.

“À cet égard, j’aimerais le voir remporter le titre.”