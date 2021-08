Ralf Schumacher : Mercedes a la peau trop “fine” face à l’attaque de Red Bull

Ralf Schumacher pense que Mercedes était trop sensible aux critiques de Red Bull concernant la conduite de Lewis Hamilton après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a lancé une attaque foudroyante contre le septuple champion du monde après que les commissaires l’ont trouvé responsable d’une collision qui a envoyé Max Verstappen dans les barrières à grande vitesse, puis à l’hôpital pour être contrôlé.

Horner l’a qualifié d’« erreur d’amateur », tout en utilisant également les mots « inacceptable », « dangereux » et « désespéré ».

Son homologue de Mercedes, Toto Wolff, a riposté en disant que “des mots comme amateur ne devraient pas avoir leur place” et que de tels commentaires avaient provoqué “beaucoup de controverse et ajouté à une polarisation supplémentaire” au milieu d’une bataille pour le titre qui est devenue de plus en plus acrimonieuse.

L’expert de la F1 Schumacher est du côté de Red Bull, estimant que Hamilton avait simplement commis une erreur et que son équipe devrait admettre cela plutôt que d’être trop défensif envers son pilote.

“Je trouve la peau mince des managers de Mercedes particulièrement intéressante lorsque Lewis a été critiqué”, a déclaré Schumacher, six fois vainqueur du Grand Prix, à Sport1.

«Je ne peux pas le comprendre et je pense que c’est une honte. Peu importe les titres et le nombre de titres que quelqu’un possède, nous sommes tous humains, des erreurs peuvent être commises.

“Pour moi, c’était une erreur de Lewis Hamilton, qui a bien sûr eu de grandes conséquences pour Red Bull. Je pense que c’est dommage que tu ne puisses pas en parler ouvertement.

« Je ne sais pas non plus si c’est une si mauvaise chose quand l’action de Lewis à Silverstone a été qualifiée d’amateur. Lewis n’est pas un roi, c’est toujours un être humain qui va aux toilettes comme le reste d’entre nous.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Verstappen n’a récolté que deux points lors des deux dernières courses, les deux fois à la suite d’un contact avec des voitures Mercedes, pour se classer huit derrière Hamilton au Championnat du monde, alors qu’il était 33 en tête au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Mais Schumacher ne conseillerait pas au Néerlandais de changer quoi que ce soit à son approche.

“Ce n’était jamais de sa faute”, a déclaré l’Allemand de 46 ans. «Il s’est développé et ne creuse plus dans tous les trous cette année comme il le faisait auparavant.

« Ce qui manque encore à Max, c’est l’expérience, mais il n’y peut rien. Il est encore très jeune et il a fermé tout ce qui était là jusqu’à présent.

« Il n’a jamais vraiment eu de coéquipier expérimenté qui puisse lui apprendre quoi que ce soit. Il a dû tout apprendre par lui-même chez Red Bull et l’équipe s’est entièrement appuyée sur lui.

« C’était différent avec Lewis, qui venait de McLaren. Il avait à ses côtés des pilotes complètement différents, un Fernando Alonso, un Jenson Button.

« En termes de collaboration, Lewis et Mercedes ont toujours une longueur d’avance. A quelques exceptions près comme en Hongrie, où il a roulé seul jusqu’au redémarrage, en pneus pluie. C’était son erreur – cela ne doit pas lui arriver.