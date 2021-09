Ralf Schumacher : Nikita Mazepin “n’a pas sa place en F1”

in

Ralf Schumacher dit qu’avec sa conduite dangereuse, Nikita Mazepin “n’a pas sa place” en Formule 1.

Le Russe a souvent fait la une des journaux pour de mauvaises raisons au cours de sa saison recrue, mettant en colère de nombreux pilotes avec ses manœuvres agressives sur la piste.

Au cours du dernier week-end de course, le Grand Prix des Pays-Bas, lui et Haas son coéquipier Mick Schumacher est tombé, avec Mazepin furieux que l’Allemand l’ait dépassé pendant les qualifications et a fait part de ses sentiments aux médias par la suite.

Mazepin a déclaré à F1-Insider : « Je n’aime pas les gens qui sont effrontés et qui montrent leur vraie nature dans la bataille pour la 19e place. Tant que je piloterai en Formule 1, je ne tolérerai pas cela.

« Quand je l’ai dépassé à Imola en qualifications, il a hurlé que ce n’était pas possible. Après cela, il y a eu une clarification selon laquelle nous allions occuper les postes.

“Néanmoins, il m’a déjà dépassé à Spielberg et maintenant encore.”

Le jour suivant, Schumacher était celui en colère, mécontent de l’agressivité avec laquelle son coéquipier s’était défendu contre lui, le neveu de Ralf ayant finalement subi des dégâts.

“Je pense que l’expérience de la piste a été bonne, mais encore une fois, il y a eu un petit rapprochement avec mon coéquipier pour une raison que je ne comprends pas”, a-t-il déclaré à Sky F1.

“On dirait que c’est comme ça.”

Lorsqu’on lui a demandé s’ils pouvaient parler de la situation et y remédier, Schumacher a répondu : « Je ne pense pas, pour être honnête.

“On dirait qu’il a cette chose dans la tête où il veut, à tout prix, être devant moi.”

L’oncle de Mick a maintenant rendu son verdict sur l’incident entre les deux pendant la course, et est également mécontent de la façon dont Mazepin a conduit.

Il pense que la défense du Russe mettait sa vie en danger et dit qu’il ne devrait pas être dans le sport s’il fait des mouvements comme ça.

“Mick était dans une position idéale pour doubler lorsque Mazepin s’est contracté et s’est arrêté et a même cassé l’aileron avant de Mick dans le processus”, a-t-il déclaré à Sky Deutschland.

« De telles actions à ces vitesses élevées mettent la vie en danger. Avec des actions comme celle-ci, Nikita n’a pas sa place en Formule 1.

« Les risques qu’il prend ne vont pas avec son talent. Il semble dépassé et frustré.

«Guenther Steiner doit intervenir maintenant et de toute urgence. Même si l’argent est nécessaire, cela ne peut pas être le prix à payer pour mettre en danger votre équipe.