Ralf Schumacher : Nikita Mazepin “toujours hors de lui” en Formule 1

Ralf Schumacher pense que Nikita Mazepin doit encore s’adapter correctement à la Formule 1, le rythme plus rapide du neveu Mick n’aidant pas les choses pour le Russe.

Mazepin a été critiqué tout au long de sa première saison en Formule 1 pour une série de tours, entravant ses collègues pilotes et, plus récemment, recevant un avertissement du directeur de course Michael Masi pour sa conduite “antisportive” montrée à Sotchi lorsqu’il a poussé Yuki Tsunoda vers le mur dans la course.

Son coéquipier a pris son envol dans le backmark Haas, illustré notamment par le jeune Schumacher qui a surclassé Mazepin d’un peu moins de quatre secondes complètes lors de sa course à domicile le week-end dernier.

En raison de cette différence de performances en piste, Ralf pense que le Russe fait trop d’efforts pour battre son collègue recrue, avec qui il a partagé un partenariat difficile jusqu’à présent.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

“C’est définitivement plus conciliant qu’avant”, a déclaré le spécialiste de Sky Ralf Schumacher à F1-Insider.com à propos de Mazepin et de la relation de son neveu.

“Mais cela ne change rien au fait qu’il veut montrer avec force” Je suis meilleur que Mick – la critique de moi et de ma personne en tant que pilote de course est fausse “.

«Pour moi, il est encore hors de sa profondeur. À bien des égards, vous pouvez voir qu’il n’a pas encore grandi, qu’il a encore trop de problèmes avec la voiture. Il n’a tout simplement pas encore la situation sous contrôle.

Avec les différences dans la façon dont Schumacher et Mazepin ont effectué leur travail au cours de leur saison recrue à Haas, l’oncle de Mick pense que la façon positive dont l’Allemand s’est adapté à la Formule 1 a potentiellement fait une différence dans la façon dont cela pèsera lourd sur l’esprit du jeune Russe. .

« Mazepin a prouvé en Formule 2 qu’il pouvait piloter. Le problème, c’est seulement son approche », a déclaré l’ancien pilote Williams.

« L’approche de Mick est très détachée et calme. Les ingénieurs ont dit dès le départ qu’il comprenait le contexte, qu’il y travaillait, qu’il se développait plus vite que prévu et qu’on pouvait voir beaucoup de potentiel. Bien sûr, cela porte sur l’autre conducteur.

“C’est pourquoi [Mazepin] essaie le pied de biche. Mais avec cette voiture, le pied de biche signifie très rapidement que vous tournez car la voiture est essentielle à conduire. Et voilà le problème.

“S’il se donne le temps, ce qu’il a parce qu’il n’est pas interrogé en tant que personnel, alors il a aussi le potentiel.”