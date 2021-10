Ralf Schumacher pense qu’Aston Martin s’est « embarrassé » avec ses performances actuelles – et il est peu probable qu’il s’améliore beaucoup cette saison.

Aston Martin, de son propre aveu, a été durement touchée par les modifications apportées à la réglementation aérodynamique pour cette année, ce qui a eu le plus d’impact sur eux et sur Mercedes.

En conséquence, ils sont isolés à la septième place du classement des constructeurs, bien qu’ils seraient beaucoup plus proches d’AlphaTauri, sixième, si Sebastian Vettel n’avait pas été disqualifié du Grand Prix de Hongrie en raison d’un problème d’échantillon de carburant.

Il y a eu un autre moment délicat pour Vettel lors du Grand Prix de Turquie la dernière fois lorsque son expérience pour essayer des pneus slicks a complètement échoué, ce qui a coûté à l’ancien quadruple champion du monde toute chance de marquer des points avec son coéquipier neuvième, Lance Stroll. .

Bien qu’il ait terminé deuxième en Azerbaïdjan, ce n’est pas la saison qu’espérait Vettel – mais son compatriote, l’ancien pilote de F1 Schumacher, rejette bel et bien la faute sur Aston Martin.

« ‘Je refuse de croire que Sebastian se soit embarrassé. C’est plus l’équipe qui s’embarrasse en ce moment », a déclaré l’ancien pilote de Williams, Jordan et Toyota à Sky Germany.

« Le package ne va tout simplement pas dans la bonne direction et ne semble pas pouvoir se développer, bien qu’ils aient une coopération très étroite avec Mercedes. Bien sûr, le fait qu’ils aient embauché beaucoup de nouveaux employés pourrait faire obstacle. »

Il reste six courses dans la campagne 2021 et alors que Vettel et Stroll resteront l’alignement de pilotes d’Aston Martin pour le début de la nouvelle ère l’année prochaine, Schumacher ne s’attend pas à de nombreux moments forts pour eux pour le reste de cette saison.

« ‘Je ne pense pas que nous verrons Sebastian dans le top 10 très souvent, à moins que des accidents au départ ne se produisent comme à Budapest », a ajouté le joueur de 46 ans.

« Ils sont définitivement derrière McLaren et Ferrari et même Alpha Tauri est devant, donc ce sera une fin d’année difficile pour Vettel. »

Schumacher a également ajouté son point de vue sur la bataille pour le titre entre Mercedes et Red Bull qui, même si Max Verstappen détient une avance de six points sur Lewis Hamilton au classement des pilotes, s’est penché vers les champions en titre avec leur voiture produisant le plus grand rythme ces derniers temps. .

« Cela pourrait également être une fin d’année difficile pour Red Bull, à moins qu’ils ne puissent combler le petit écart avec Mercedes en termes de performances du moteur », a déclaré Schumacher.

« Maintenant, il est important que Red Bull fasse un pas en avant car Mercedes est un peu plus rapide en ce moment en termes de voiture et de package.

« Au cours des deux dernières courses, Mercedes est devenue très forte. Pour le moment, tout parle pour Lewis mais Red Bull n’a certainement pas baissé les bras.