Ralf Schumacher pense que Nikita Mazepin « devrait faire autre chose »

Il est juste de dire que Ralf Schumacher a continué d’être moins qu’impressionné par la première saison de Nikita Mazepin à Haas en 2021.

Ralf n’est pas le plus impartial des juges sur ce sujet particulier étant donné que le pilote russe a eu de nombreux rodages en saison avec son neveu, Mick, qui occupe l’autre côté du garage Haas.

Mais, l’ancien pilote de Formule 1 devenu expert de Sky Sports a néanmoins partagé son point de vue sur Mazepin après la conclusion de sa campagne de recrue.

« Mazepin était certainement un bon pilote en Formule 2 », a déclaré Schumacher, cité par SpeedWeek, à Sky Sports F1 en Allemagne.

«Mais cette année, il a évolué dans la mauvaise direction et devrait en fait faire autre chose.

« Il n’a pas nécessairement à piloter la Formule 1. »

Un grand merci à nos équipages automobiles, qui ont tout donné au cours de la plus longue saison de F1, avec 22 week-ends de course 🙌#HaasF1 pic.twitter.com/MjyCepM3xN – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 16 décembre 2021

Ralf pense que l’inclusion de Mazepin chez Haas n’a pas aidé son neveu lors de sa première saison en Formule 1 et souhaite que Mick ait quelqu’un de plus expérimenté avec qui apprendre alors qu’il cherche à se tailler sa propre carrière dans le « sommet du sport automobile ».

« [He needs someone] qui peut l’aider », a ajouté Schumacher.

« Quelqu’un qui peut travailler avec lui pour faire avancer l’équipe, afin que Mick ne soit pas seul dans une cause perdue. »

N’ayant marqué aucun point dans sa campagne de recrue, bien que dans une voiture qui a montré à maintes reprises qu’elle était loin d’être capable de revendiquer un top 10, Ralf pense que Mick ne peut s’attendre à marquer des points en 2022 que si Haas lui donne de meilleures machines travailler avec l’année prochaine.

« Cela dépend de ce que Haas met à sa disposition », a déclaré Ralf à propos de la perspective que Mick casse son canard.

« Ensuite, c’est à lui de le mettre en œuvre.

Alors que Mick Schumacher n’a peut-être aucun point à montrer pour ses efforts de première année en Formule 1, il a reçu des éloges particuliers de Sebastian Vettel depuis la fin de la campagne pour son éthique de travail exceptionnelle dans des circonstances difficiles.