Ralf Schumacher a salué les débuts de son neveu en Formule 1, qualifiant cela de «week-end presque impeccable» pour le pilote Haas.

Mick Schumacher a profité d’un premier tour de saison largement positif à Bahreïn, même s’il a terminé dernier de ceux qui n’ont pas abandonné.

En qualifications, l’Allemand a confortablement pris le dessus sur son coéquipier Nikita Mazepin, tout en atteignant la ligne d’arrivée en grande partie indemne le jour de la course, contrairement au Russe qui s’est écrasé dans le premier tour.

Tout bien considéré, son oncle pense que c’était une excellente première sortie pour le joueur de 22 ans.

« Mick a livré un week-end presque impeccable », a déclaré Ralf à Sky Allemagne.

«Même la petite erreur en course sur pneus froids ne peut brouiller cette impression positive. Les problèmes de son coéquipier Nikita Mazepin tout au long du week-end ont montré que la voiture est tout sauf facile à conduire. Mick maîtrisait très bien ça.

« Malheureusement, cette solide performance ne reçoit pas autant d’attention que Mick l’aurait mérité, car il était généralement trop loin du reste du peloton avec le Haas non compétitif. »

Beaucoup à apprendre encore, mais globalement heureux du week-end avec P16. Un grand merci à @ HaasF1Team pour le travail acharné que vous avez fait pour cela, vous n’auriez pas pu rêver d’un meilleur groupe de personnes !! Dans l’attente de la prochaine course🤙 # MSC47 pic.twitter.com/tut7J7iaTe – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 28 mars 2021

Ce n’était pas un premier week-end de course sans faille pour le pilote Haas car il a perdu le contrôle et a filé au redémarrage de Safety Car à Bahreïn.

Discutant de sa performance, il a déclaré que c’était la seule chose dont il n’était pas heureux au cours des trois jours, étant particulièrement heureux d’avoir pu attraper la Williams de Nicholas Latifi.

«En général, je dirais que j’étais satisfait à 90% et non à 10% – à cause de l’erreur que j’ai commise, la vrille, au redémarrage de la Safety Car», a-t-il déclaré.

«Heureusement, la voiture était encore en état de rouler, tout allait bien pour que je puisse continuer et continuer à tirer parti de mon expérience tout au long du week-end de course.

«Évidemment, après cela, je suis passé par la C3 et la C2, ce qui me faisait vraiment du bien.

«C’était un peu dommage de ne pas être dans le peloton de pouvoir au moins essayer d’être proche des gars pendant quelques tours.

«Heureusement, j’ai traversé des choses comme les drapeaux bleus et j’ai rattrapé Nicholas – donc j’ai pu ressentir comment c’était de suivre une voiture de près et d’avoir le DRS.

«Dans l’ensemble, j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris et j’espère que je pourrai convertir cela en quelque chose de positif pour la prochaine course.»

