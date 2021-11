Ralf Schumacher est préoccupé par le « moteur de fusée » de Lewis Hamilton, affirmant que la décision de Mercedes de l’adapter était « discutable ».

Les sept fois champion du monde avait un nouvel ICE installé au début du week-end du Grand Prix du Brésil, et cela lui a donné un énorme avantage sur le reste du peloton en termes de rythme.

Lors du sprint de samedi, il est parti du fond du peloton en raison d’une infraction technique au DRS détectée après avoir été confortablement le plus rapide des qualifications traditionnelles. Dans les 24 tours qui ont suivi, il a grimpé jusqu’à la P5.

Pendant la course principale, il a remporté la victoire, dépassant Max Verstappen avec 11 tours à faire, après avoir démarré en P10 en raison de la pénalité de grille qui lui a été infligée pour le changement de moteur.

Il est largement admis que Mercedes a changé le moteur en raison des performances supérieures qu’il fournirait plutôt que d’un problème avec l’ancien, jugeant qu’il valait la peine de prendre des sanctions, et cela concerne Schumacher.

« Cela m’inquiète un peu », a-t-il déclaré à Sky Deutschland.

« La FIA devrait chercher une voie différente car si cette idée échoue, tout le monde changera de moteur à chaque fois, puis tout le monde recevra la même pénalité et tout le monde aura une excellente performance.

Hamilton : « Je me sens massivement en panne d’électricité. » Toto : Offrez-lui un nouveau ICE !#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/1YipV9qda3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 novembre 2021

En fait, l’Allemand aimerait voir introduire une règle qui signifierait que les équipes ne peuvent changer leurs moteurs que s’il y a un défaut évident avec eux plutôt que juste une usure et une perte de performances provoquées par un kilométrage élevé.

Il dit que pouvoir apporter des changements pour cette raison, comme Mercedes l’a fait à ses yeux, va à l’encontre de l’esprit de la Formule 1 et se sent « discutable » en termes d’équité.

« Mercedes ne l’a changé que parce qu’il montrait trop d’usure par rapport aux courses précédentes. Ce n’était pas cassé, mais ce n’est pas le but de la Formule 1. Je trouve ça un peu discutable », a-t-il ajouté.

« À mon avis, un moteur ne doit être changé que lorsqu’il doit l’être. Et si Mercedes a plus d’usure et moins de performances que les autres, c’est leur problème.

« Tu ne devrais pas pouvoir profiter comme ça. »

Compte tenu de l’avantage que cela lui donne sur la concurrence, il a été question que Hamilton installera à nouveau un nouveau moteur avant la fin de la saison, et Martin Brundle pense qu’il devrait le faire.

Si le Britannique remporte chacune des trois courses restantes, il est assuré de devenir champion du monde, dépassant le décompte des championnats du monde du frère de Ralf, Michael.