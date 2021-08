Ralf Schumacher soupçonne un “chapitre Mercedes terminé” pour Valtteri Bottas

in

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher ne voit pas d’avenir chez Mercedes pour Valtteri Bottas et soupçonne que des négociations ailleurs sont en cours.

Bottas a rejoint l’équipe Mercedes en 2017, remplaçant le champion du monde 2016 Nico Rosberg qui a pris sa retraite quelques jours seulement après avoir remporté le titre.

Depuis lors, le Finlandais a apporté une plus grande harmonie à la gamme Mercedes, bien qu’il n’ait pas poussé Hamilton sur la bonne voie aussi régulièrement que Rosberg l’a fait.

Et donc Bottas n’est pas étranger aux rumeurs selon lesquelles sa carrière chez Mercedes touche à sa fin, mais avec l’accord de George Russell avec Williams expirant après la campagne 2021, il devrait largement gagner une promotion dans la gamme Mercedes aux frais de Bottas.

Bottas n’a pas vraiment aidé sa cause en déclenchant un carambolage de plusieurs voitures au départ du Grand Prix de Hongrie, qui a éliminé ses rivaux Red Bull de l’équation.

Mais bien que Schumacher ne pense pas que Bottas ait délibérément provoqué cet accident, il soupçonne que des négociations avec d’autres équipes seront en cours, ne voyant aucun avenir chez Mercedes pour le joueur de 31 ans.

“J’exclus complètement que Bottas ait pu causer l’accident volontairement”, a déclaré Schumacher à Sky Sport.

« Il se bat actuellement pour un cockpit en Formule 1 et était lui-même totalement abattu. Je crois que pour lui, le chapitre Mercedes est terminé et j’imagine qu’il négocie actuellement avec Williams ou Alfa [Romeo].

« Une si grosse erreur n’aide pas du tout – et il le sait.

« Cela n’aidera pas du tout Bottas si Lewis Hamilton redevient champion du monde. De plus, vous ne pouvez pas non plus calculer que vous poussez une autre voiture devant vous. Tous ceux qui soupçonnent un complot devraient y penser. »

Bottas n’était cependant pas seul dans l’équipe Mercedes quand il s’agissait de commettre une erreur sur le Hungaroring.

En tête de la course après le drame du début, Hamilton n’est pas entré dans les stands avant le redémarrage pour les pneus secs, le seul coureur restant à rester en dehors.

Cela dit, c’était l’appel de Mercedes avec Hamilton ayant dit à l’équipe que la piste était sèche.

Néanmoins, Schumacher tient les deux pour responsables, estimant que Hamilton aurait dû indiquer clairement à son équipe que la piste était sèche et qu’il devait s’arrêter.

Hamilton a pris le nouveau départ seul sur la grille et une fois qu’il s’est arrêté au tour suivant, il est tombé en queue de peloton.

“Lewis Hamilton et Mercedes ont donné la victoire alors que Hamilton était le seul à ne pas avoir changé de pneus avant le redémarrage”, a expliqué Schumacher.

« Toto Wolff [Mercedes team principal] a dit qu’il était derrière l’action, mais il est là depuis assez longtemps et sait que c’était une erreur.

«Mais vous devez également tenir Lewis responsable. Il aurait dû dire à son équipe “Je dois entrer, la piste est trop sèche”.