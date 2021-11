Ralf Schumacher voit un avenir incertain pour Aston Martin pour Otmar Szafnauer

Ralf Schumacher dit qu’il ne peut pas voir Otmar Szafnauer et Martin Whitmarsh bien travailler ensemble chez Aston Martin – ce qui pourrait conduire au départ du directeur de l’équipe.

L’arrivée de l’ancien patron de McLaren Whitmarsh a été annoncée en septembre et il a pris les rênes de l’ensemble des opérations de course d’Aston, qui comprend l’équipe de Formule 1, Szafnauer ayant confirmé qu’il relèverait directement de Whitmarsh à l’avenir.

Le propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, a lancé une campagne de recrutement à grande échelle alors qu’Aston Martin cherche à moderniser ses installations et à augmenter ses chances de gagner, et l’arrivée de Whitmarsh fait partie de ce mouvement.

« Lorsque Lawrence Stroll a acheté l’équipe, il a introduit un nouveau mouvement », a déclaré Schumacher, désormais expert de Sky en Allemagne, cité par Sport1.

« J’ai toujours dit qu’on ne peut pas transformer une vache en tigre du jour au lendemain. Il y a tout simplement trop d’agitation. Et le duo de Martin Whitmarsh et Otmar Szafnauer ne fonctionnerait pas du tout de mon point de vue.

Sebastian Vettel était une autre signature de renom pour Aston Martin à son arrivée cette saison et Schumacher a insisté sur le fait que la sous-performance de l’équipe en 2021 n’a pas diminué les compétences du pilote, mais a plutôt une mauvaise image de l’équipe elle-même.

« Aston Martin avait besoin d’un tel pilote de première classe », a ajouté Schumacher.

« Pendant ce temps, Sebastian est également le meilleur pilote et le plus régulier. L’équipe ne fonctionne tout simplement pas comme elle le devrait. Des gens ont été amenés de force et cette tourmente n’est peut-être plus le bon environnement pour Szafnauer.

Szafnauer a récemment été lié à un déménagement chez Alpine, car leurs rivaux chercheraient à recruter le patron de l’équipe Aston Martin dans le cadre d’une restructuration interne par le PDG Laurent Rossi, pour essayer d’améliorer leur fortune à l’avenir.

Immédiatement après la sortie de l’histoire, Szafnauer a critiqué la « spirale de désinformation » que la spéculation des médias avait provoquée et bien qu’il ait déclaré qu’il n’avait actuellement aucune intention d’aller chez Alpine, il s’est arrêté avant de nier catégoriquement que le déménagement se produirait.

« C’est toujours humiliant et flatteur de dire si Alpine se réorganise – je pense que Laurent Rossi l’a dit au Mexique – pour les médias de spéculer que je pourrais être recherché là-bas », a déclaré Szafnauer aux journalistes au Brésil. « C’est toujours agréable d’être désiré.

« Je suis dans l’équipe depuis 12 ans, je n’ai pas l’intention de partir – j’aime cette équipe. La plupart des cadres supérieurs, en particulier via Racing Point, l’équipe de direction, ont été recrutés et mis en place par moi-même et je n’ai pas l’intention de les quitter.

