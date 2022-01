Ralliement : les marchés commencent la nouvelle année avec de gros gains

Bajaj Finance a été le premier gagnant du pack Sensex, progressant de 3,5%, suivi de Bajaj Finserv, ICICI Bank, Tata Steel, IndusInd Bank et HDFC Bank.

Les indices de référence ont inauguré la nouvelle année avec des gains stellaires malgré l’épidémie de cas de Covid-19 à travers le pays et les sentiments mitigés de ses pairs mondiaux. Un fort intérêt d’achat a été observé dans les blue chips et les guichets bancaires lundi, ont déclaré les participants au marché. Les investisseurs en actions ont ajouté près de 3,52 lakh crore de Rs à leur richesse lundi alors que la capitalisation boursière globale des sociétés cotées en bourse est passée à 269,52 crore de lakh Rs.

L’ESB Sensex a progressé de 929,40 points ou 1,6% pour clôturer à 59 183,22, avec 26 des 30 constituants finissant en hausse. De même, l’indice Nifty-50 a gagné 271,65 points ou 17 625,70. Bajaj Finance a été le premier gagnant du pack Sensex, progressant de 3,5%, suivi de Bajaj Finserv, ICICI Bank, Tata Steel, IndusInd Bank et HDFC Bank. D’un autre côté, Dr Reddys Labs, M&M, Tech Mahindra et Nestlé ont fini par être les premiers perdants de l’indice.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities, a déclaré : « Nifty a commencé la nouvelle année civile sur une note positive le 3 janvier. Nifty a ouvert avec un petit écart et a continué d’augmenter régulièrement jusqu’à environ 14 h 35. Nifty a marqué le plus gros gain de points sur une journée en près de trois semaines. A la clôture, Nifty était en hausse de 1,57% ou 271,6 points à 17625,7. Dans le processus, Nifty était le plus performant de la région asiatique. Un jour où les volumes sur le NSE sont retombés aux moyennes récentes, les indices Realty, Oil & Gas, Metals, Capital Goods et Bank ont ​​le plus gagné, tandis que Healthcare était le seul indice à avoir terminé négativement.

Au niveau sectoriel, à l’exception de la pharma, tous les autres secteurs ont connu un intérêt acheteur et ont terminé dans le vert. La Nifty Bank a été la plus performante, gagnant plus de 2,6 %, menée par les actions de Federal Bank, RBL Bank, ICICI Bank et AU Small Finance Bank. Les marchés plus larges ont également reflété les indices de référence lors de la séance de bourse de lundi. Les indices BSE mid cap et small cap ont clôturé en hausse de 1,1% chacun.

Dans l’ensemble, le ratio avance-baisse a favorisé les haussiers lundi alors que près de 2687 actions ont progressé sur l’ESB, tandis que 874 actions ont terminé dans le rouge. Ailleurs en Asie, les marchés ont terminé sur des chiffres mitigés. Le Hang Seng et le Nikkei 225 ont terminé en baisse de 0,5% et 0,4%, respectivement. Le Shanghai Composite de la Chine a gagné 0,57% lundi.

